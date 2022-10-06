شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه اتفاقية رحلات الفضاء البشرية بين روسيا وأمريكا وما هى تفاصيلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الولايات المتحدة وروسيا اتفاقية لمشاركة رواد الفضاء فى يوم 6 أكتوبر من عام 1992، حيث حددت هذه الخطة، المعروفة باسم اتفاقية التعاون في رحلات الفضاء البشرية، تفاصيل برنامج المكوك- مير المشترك.

ووفقا لما ذكره موقع Space، فإنه في إطار هذا البرنامج، كانت تطير مكوكات الفضاء التابعة لناسا إلى محطة مير الفضائية الروسية وتحمل رواد فضاء روس على متنها.

كما أنه فيما بعد، استخدمت الولايات المتحدة مركبات سويوز الروسية لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية، ويعمل الآن الجانبين معا فى محطة الفضاء.

جدير بالذكر، أنه تشمل محطة الفضاء الدولية التى توجد في مدار أرضي منخفض، على خمس وكالات فضاء، وهي: ناسا (الولايات المتحدة)، وكالة الفضاء الروسية - روسكوزموس (روسيا)، جاكسا (اليابان)، وكالة الفضاء الأوروبية (أوروبا)، وكالة الفضاء الكندية (كندا).