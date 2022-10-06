شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء روسية تنطلق إلى المحطة الفضائية على متن مركبة "دراغون" الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا جنبا إلى جنب مع الأمريكيين جوش كاسادا ونيكول مان والياباني كويتي فاكاتا إلى المحطة الفضائية الدولية، حسبما نقلت RT.

وذلك على متن مركبة Crew Dragon الفضائية التابعة لشركة " سبيس إكس" الأمريكية. وهي أول رحلة فضائية تقوم بها رائدة الفضاء الروسية على متن "دراغون".

وكان مقرر أولا أن تنطلق المركبة في 3 أكتوبر، ثم تم تأجيلها إلى 5 أكتوبر بسبب إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية. وسيقوم صاروخ "فالكون 9" بإيصال المركبة إلى مدار الأرض.

ويتوقع أن تطلق المركبة الساعة 12.00 يوم 5 أكتوبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 19.00 بتوقيت موسكو). كما يخطط لالتحام المركبة بالمحطة الفضائية الدولية أوتوماتيكيا الساعة 16.57 يوم 6 أكتوبر بتوقيت الشاطئ الشرقي (الساعة 23.57 بتوقيت موسكو).

يذكر أن آنا كيكينا من مواليد 1984 وهي أصغر أعضاء طاقم المركبة الفضائية سنا، مقارنة بـ جوش كاسادا ونيكول مان وكويتي فاكاتا. ولدت كيكينا في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا وتخرجت من أكاديمية المواصلات النهرية بتخصص الطوارئ وعملت مدربة ومرشدة في الرحلات السياحية. ثم التحقت عام 2012 بفريق رواد الفضاء الروسي بعد نجاحها في اجتياز الامتحان الخاص.

وستعمل كيكينا في المحطة الفضائية على تشغيل الذراع الآلية في أثناء خروج رائدي الفضاء الروسيين إلى الفضاء المكشوف وستشارك في تجارب عديدة ستجرى على متن المحطة، وستعود إلى الأرض العام المقبل.