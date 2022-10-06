شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلب من المستخدمين تحديد ما يرغبون برؤيته لتحسين الخوارزميات الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلب منصات ميتا الرئيسية على فيس بوك قريبًا من بعض المستخدمين الحصول على مزيد من التعليقات المباشرة حول ما يرغبون في رؤيته علي حسابتهم الشخصية فى News Feed الخاصة بهم، كجزء من جهد أوسع للتنافس مع تيك توك، وفقاً لموقع gadgets360.

وسيرى المستخدمون قريبًا أزرار "إظهار المزيد" و"إظهار أقل" على المشاركات التي تظهر في "News Feed" الخاصة، مما يمنحهم طريقة مباشرة أكثر لإخبار الشركة بما يهتمون به.

وسيستخدم فيس بوك هذه التعليقات لتغيير أنواع المحتوى الذي يراه الأشخاص لأنه يعمل على تحسين "الاكتشاف" عبر تطبيقات الشركة وعرض منشورات ومقاطع فيديو جديدة لأشخاص من أشخاص آخرين لا يتابعونهم بالفعل.

وتقوم ميتا بالفعل بتخصيص المستخدم على فيس بوك وانستجرام باستخدام عدد من الإشارات، بما في ذلك الإعجابات والمتابعات، ولكن تأثير الأزرار الجديدة "إظهار المزيد" و"إظهار أقل" من المفترض أن تكون مباشرة ومؤقتة.

قال توم أليسون، رئيس تطبيق فيس بوك الأساسي، إن استخدام الأزرار سيؤثر على الأرجح على الخوارزمية لمدة 30 إلى 60 يومًا، ويساعد في تحديد نوع الحسابات التي تظهر في الخلاصات.

وأضاف أليسون: "نحن ننظر إليها على أنها إشارة تقدمها لنا مقيدة بوقت أكثر بقليل من" الإعجاب بمنشور، مضيف أنه من المفترض أن تخبر فيس بوك، بما تشعر به حيال المحتوى في الوقت الحالي".

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إن تحسين "الاكتشاف" هو التركيز الرئيسي لشركة ميتا، وتعتبر نقطة قوة رئيسية لـ تيك توك، وقد قضت ميتا الكثير من الوقت والموارد في محاولة لبناء منتج فيديو قصير منافس يسمى Reels.

وقال أليسون إن خياري "إظهار المزيد" و"إظهار أقل" سيظهران فقط في بعض المنشورات، لكنهما سيعملان أيضًا على الإعلانات، واعترف بأنه "ليس مصممًا" للإعلانات، "ولكن يمكنك تطبيق عناصر التحكم هذه على الإعلانات".