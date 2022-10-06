شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطرح iPhone 14 Plus بعمر بطارية أفضل وسعر أقل من iPhone 14 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت متاجر آبل عبر الإنترنت iPhone 14 Plus ، وسيصل الهاتف إلى المتاجر غداً الجمعة 7 أكتوبر، بأسعار تبدأ من 899 دولارًا لنسخة 128 جيجا، و 999 دولار للنسخة 256 جيجا و 1199 دولار للنسخة 512 جيجا، حيث ذكرت صحيفة The Verge أن الترقية قد تكون مفيدة للمستخدمين القادمين من أجهزة أيفون القديمة، وفقاً لموقع 9to5mac.

ويبدأ سعر iPhone 14 Pro Max من 1099 دولارًا أمريكيًا لأقل نسخة 128 جيجا و 1199 دولار للنسخة 256 جيجا و 1399 دولار للنسخة 512 جيجا و 1599 دولار للنسخة 1 تيرا،، حيث يتمتع بأداء بطارية ممتاز يكون أحيانًا أفضل من البطارية في طرازات 14 Pro، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشاشة الأكبر تجعل كل شيء أكثر قابلية للاستخدام.

يشير إلى أن تحسينات كاميرا iPhone 14 Plus مقارنة بطرازات iPhone 13 ليست مهمة. ومع ذلك ، قد يلاحظ المستخدمون الأكثر تطلبًا بعض التحسينات الطفيفة في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة بفضل عدسة الفتحة الأكبر والمحرك الضوئي الجديد.

كان من المقرر إطلاق iPhone 14 Plus رسميًا في 7 أكتوبر، ومن المفترض أن هذا الهاتف يدور حول عمر بطارية أفضل، وقد طرحت آبل الشهر الماضي أربعة أجهزة أيفون جديدة: iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. في حين أن ثلاثة من هذه الطرز قد وصلت إلى المتاجر في سبتمبر، وفقاً لموقع 9to5mac.

هناك الشاشة أيضًا ، وكما تعلمنا من iPhone Mini Experiment ، لا يريد الناس هواتف صغيرة. تتيح لك الشاشات الكبيرة رؤية المزيد والتمرير أقل - لا يبدو أن حقيقة أن الهاتف ليس في الجيب أو للاستخدام بيد واحدة تزعج معظم الناس. هذه ليست أفضل شاشة هاتف كبيرة تقدمها Apple ، لكنها لا تزال جيدة جدًا.