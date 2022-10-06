شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 52 قمراً صناعياً من Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس 52 أقمارًا صناعية أخرى من أقمار ستارلينك للإنترنت إلى المدار مساء أمس الأربعاء، بعد ساعات فقط من إطلاق رواد فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا، وفقاً لموقع space.

وعادت المرحلة الأولى من طائرة فالكون 9 إلى الأرض وهبطت بدقة بعد 8.5 دقيقة من إطلاقها على متن سفينة سبيس إكس، والتي كانت متمركزة في المحيط الهادئ.

كان هذا هو الإقلاع والهبوط الخامس لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف مهمة SpaceX ، حيث ساعد الصاروخ سابقًا في إطلاق مهمتي NROL-85 و NROL-87 لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، والقمر الصناعي الرادار Sarah-1 للحكومة الألمانية، ومجموعة أخرى من Starlink.

بينما جاءت المرحلة الأولى من فالكون 9 للهبوط، استمرت المرحلة العليا في شق طريقها إلى المدار، وتم نشر 52 قمرا صناعيا من Starlink كما هو مخطط بعد حوالي 62 دقيقة من الإقلاع.

Starlink هو عبارة عن مبنى ضخم متنامي من SpaceX يبث خدمة الإنترنت للعملاء في جميع أنحاء العالم، قامت شركة SpaceX بالفعل برفع أكثر من 3400 قمر صناعي من Starlink حتى الآن وتخطط للدوران في مدار أكثر من ذلك بكثير، حيث حصلت الشركة على موافقة لإطلاق 12000 مركبة فضائية وتقدمت بطلب للحصول على إذن لما يصل إلى 30000 قمر فوق ذلك.

كان إطلاق أمس هو إطلاق سبيس إكس الخامس والأربعين من عام 2022 والثاني من اليوم، بعد مهمة رواد الفضاء Crew-5 لناسا، والتي انطلقت ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.