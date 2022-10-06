شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن اتلانتك توقف عملياتها فى هونج كونج بسبب المجال الجوى الروسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الطيران البريطانية Virgin Atlantic أنها قررت وقف عملياتها بشكل دائم في هونج كونج بسبب مشكلات تتعلق بإغلاق المجال الجوي الروسي. حسبما نقلت CNBC.
ويأتي هذا القرار لينهي الخط الجوي للشركة البريطانية بين مطار Heathrow في لندن وهونج كونج، كما أن الشركة تعتزم أيضا إغلاق مكتبها في هونج كونج.
وطالبت Virgin Atlantic بالحصول على بعض الوقت قبل إنهاء تواجدها في المحور المالي الآسيوي بعد بدء نشاطها في هذا الموقع (هونج كونج) قبل ثلاثة عقود.
وأشارت في بيان إلى أن إغلاق المجال الجوي الروسي بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير شباط الماضي تسبب في تعقيدات عدة أسهمت في اتخاذ قرار إنهاء عملياتها في هونج كونج.
وعللت القرار بأن استمرار إغلاق المجال الجوي الروسي يعني أن الرحلة من مطار Heathrow في لندن سوف تستغرق نحو ساعتين كوقت أطول مما كانت عليه سابقاً لبلوغ وجهتها في هونج كونج.