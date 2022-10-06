شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن اتلانتك توقف عملياتها فى هونج كونج بسبب المجال الجوى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الطيران البريطانية ‏Virgin Atlantic‏ أنها قررت ‏وقف عملياتها بشكل دائم في هونج كونج بسبب مشكلات تتعلق بإغلاق المجال ‏الجوي الروسي. حسبما نقلت CNBC.

ويأتي هذا القرار لينهي الخط الجوي للشركة البريطانية بين مطار ‏Heathrow‏ في ‏لندن وهونج كونج، كما أن الشركة تعتزم أيضا إغلاق مكتبها في هونج كونج.‏

وطالبت ‏Virgin Atlantic‏ بالحصول على بعض الوقت قبل إنهاء تواجدها في ‏المحور المالي الآسيوي بعد بدء نشاطها في هذا الموقع (هونج كونج) قبل ثلاثة ‏عقود.‏

وأشارت في بيان إلى أن إغلاق المجال الجوي الروسي بعد اندلاع الحرب الروسية ‏في أوكرانيا أواخر فبراير شباط الماضي تسبب في تعقيدات عدة أسهمت في اتخاذ ‏قرار إنهاء عملياتها في هونج كونج.

وعللت القرار بأن استمرار إغلاق المجال الجوي الروسي يعني أن الرحلة من ‏مطار ‏Heathrow‏ في لندن سوف تستغرق نحو ساعتين كوقت أطول مما كانت ‏عليه سابقاً لبلوغ وجهتها في هونج كونج.