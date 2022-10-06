شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين ترتفع بنسبة 1.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 20،350 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة 1.4 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلي 20،350 دولارًا عبر التبادلات العالمية اليوم، أما في البورصات العالمية مثل CoinMarketCap و Coinbase و Binance ، يبلغ سعرها 20363 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

يكشف متتبع أسعار العملات المشفرة من لـGadgets 360، أن معظم العملات الرقمية الرئيسية شهدت ارتفاعًا مماثلاً في منتصف الأسبوع مع ارتفاع القيمة السوقية للعملات المشفرة أيضًا بنسبة 0.9 في المائة حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء وبداية يوم الخميس.

أظهرت التغييرات الأخيرة في السوق اتجاهًا هبوطيًا لعملة البيتكوين وغيرها، حيث كانت هناك فرصة أن يفقد السوق نشاطه، لكن التغييرات الأخيرة عززته أكثر، مع احتفاظ السوق بنشاطه، فقد أضاف مكاسب جديدة إلى رأس مال المستثمرين، يبدو من المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي، مما يزيد من قوته حيث يعيد اختبار مستويات مقاومة جديدة للعديد من العملات.