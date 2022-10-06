شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعادة تصميم تطبيق Google Home لمنح المستخدمين مزيدا من التحكم بأجهزتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيأتي قريبًا إصلاح كبير وجديد لتصميم Google Home لإرضاء المستخدمين، حيث كان الكثيرون غير راضين عن واجهة مستخدم تطبيق Google Home لبعض الوقت، حيث يبدو أن نهجها المبسط في توفير المعلومات قد أبعد بعض الوكالات عن مالكي الأجهزة المنزلية الذكية.

ومع ذلك تهدف إعادة التصميم الجديدة إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في أجهزتهم وإعداداتهم أكثر من أي وقت مضى.

بينما تحتفظ إعادة التصميم بمظهر أكثر وضوحًا وبساطة لعناصر واجهة المستخدم الخاصة به، فإن الإعدادات نفسها وفيرة كما كانت دائمًا - مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في كل جانب من جوانب منازلهم الذكية.

ومع ذلك لا ينتهي عنصر التحكم المكتشف حديثًا بإعدادات أكثر دقة، حيث أن إعادة التصميم تهدف إلى أن تكون قابلة للتخصيص بالكامل بحيث يمكن للمستخدمين إعطاء الأولوية لجوانب المنزل الذكي الأكثر ملاءمة لهم حسبما نقل موقع Engadget.

على سبيل المثال إذا لم يكن لديك أجهزة ذكية مثل الكاميرات الأمنية أو الأضواء الذكية، فلن تضطر إلى تجاوز عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها في التطبيق إذا كنت لا تريد ذلك.

وعلى العكس من ذلك إذا كان منزلك ممتلئًا بالأجهزة ، فإن التنظيم من خلال Google Home لم يكن أبدًا بهذه البساطة حيث يوفر التحديث علامات تبويب مفيدة للتنقل السريع.

يستخدم التحديث الجديد الكثير من المساحة الفارغة التي تميز الإصدار السابق من Google Home بملئها بأشياء مثل التذكيرات المقترحة وخيارات الجدولة، هذا يجعل من السهل برمجة جدول أسبوعي تلقائي لك ولأسرتك من خلال التطبيق.

هناك الكثير مما يثير اهتمامك بإعادة التصميم، ولكن يبدو أن أحد الأسباب الرئيسية للتغييرات هو التكامل القادم مع Matter ، وهو جهاز تحكم عالمي من نوع ما يضع تحكمًا كاملاً في جميع الأجهزة المنزلية الذكية في مكان واحد، قد تدعم بعض الأجهزة اتصال Matter بالفعل، لكن Google تعد بأنه مع تطبيق الأجهزة الجديدة له، سيكون من الممكن التحكم فيها جميعًا من خلال تطبيق Google Home.

سيتم طرح تحديث Google Home الجديد في وقت لاحق من هذا الخريف على الهواتف الذكية والمتصفحات وWear OS لأول مرة.

وإذا كنت مهتمًا بتجربة إعادة تصميم التطبيق مبكرًا كمختبِر معاينة، فيمكنك الاشتراك من خلال هذا الرابط ، والذي سيكون متاحًا في الأسابيع القادمة.