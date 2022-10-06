شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف تفاصيل جديدة عن عملية شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير موقف إيلون ماسك بشأن تعهده بالابتعاد عن شراء تويتر Twitter، وسيواصل الآن عملية الاستحواذ المقترحة البالغة 44 مليار دولار كما هو مخطط له، وفي شرح لهذه الخطوة، قال رجل الأعمال الملياردير إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كان جزءًا من خططه لإنشاء "تطبيق كل شيء" غامض، يُعرف ببساطة باسم "X".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تحدث رئيس تسلا على نطاق واسع في الماضي عن دعمه لفكرة "تطبيق كل شيء"، وهو مكان واحد حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى معظم، إن لم يكن كل، الخدمات والمرافق المفضلة لديهم عبر الإنترنت.

وكتب ماسك في تغريدة مساء الثلاثاء، بعد ساعات من عرضه لإتمام عملية الاستحواذ بسعر العرض الأصلي البالغ 44 مليار دولار: "إن شراء Twitter يعد تسريعًا لإنشاء X.. تطبيق كل شيء".

وأضاف أن شراء المنصة قد أدى إلى تقديم مشروع X الخاص به لمدة ثلاث إلى خمس سنوات: "لكن قد أكون مخطئًا".

وفي اجتماع المساهمين السنوي لشركة Tesla في أغسطس، قارن ماسك طموحاته في Twitter بالرؤية التي كان يمتلكها لشركة X، وهي شركة خدمات مالية شارك في تأسيسها عام 1999،وأضاف: "لدي نوعًا ما رؤية أكبر لما اعتقدت أن شركة X.com أو شركة X قد تعود إلى اليوم".

وأضاف: "أنها رؤية عظيمة جدًا، ومن الواضح أن ذلك يمكن أن يبدأ من الصفر، لكنني أعتقد أن Twitter سيساعد في تسريع ذلك بمقدار ثلاث إلى خمس سنوات". وتابع مؤسس SpaceX قائلاً، "إنه شيء سيكون مفيدًا جدًا للعالم"، لكنه قدم القليل من التفاصيل الأخرى.