شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يطالب بجعل USB-C معيار الشحن المشترك فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوّت البرلمان الأوروبي لجعل USB-C معيار الشحن المشترك في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تأتي جميع الأجهزة المحمولة التي تصل طاقة توصيلها حتى 100 واط (بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وسماعات الأذن) المباعة في المنطقة مع منفذ شحن USB-C بحلول نهاية عام 2024، ستحتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى التبديل بحلول ربيع عام 2026، المنتجات التي تأتي إلى السوق قبل هذه المواعيد النهائية لن تتأثر.

تهدف اللائحة إلى تقليل النفايات الإلكترونية من خلال السماح للأشخاص باستخدام أجهزة الشحن الحالية لتشغيل أجهزة جديدة، ويهدف أيضًا إلى القضاء على "القفل" التكنولوجي الذي يبقي المستخدمين مرتبطين بتنسيقات ملكية أحد المصنّعين، التصويت بالمثل يحدد التوقعات لدعم الشحن السريع - ستقدم الأجهزة ما لا يقل عن 18 واط من مواصفات توصيل الطاقة لـ USB-C.

لطالما دعا الاتحاد الأوروبي إلى شاحن مشترك، وساعد في تقليل تنوع الموصلات من خلال الضغط على معايير مثل micro-USB، ومع ذلك، يدعي الاتحاد أن الجهود التطوعية لم تؤد إلى "نتائج ملموسة" للمستخدمين، أدى ذلك إلى اقتراح تشريعي رسمي في سبتمبر من العام الماضي حسبما نقل موقع Engadget.

وليس سراً أن المطلب سيؤثر في المقام الأول على شركة Apple ، التي تمسكت بمنافذ Lightning المملوكة لأجهزة iPhone وبعض الأجهزة الأخرى على الرغم من انتقال الصناعة الأوسع إلى USB-C.

وعلى الرغم من أنها ادعت الشركة في عام 2020 أن متطلبات الشاحن "ستخنق الابتكار"، لن يحد هذا من مبيعات المنتجات الحالية المجهزة بـ Lightning مثل تشكيلة iPhone 14 أو الجيل الثاني من AirPods Pro ، لكنه سيجبر الشركة على التحول إلى USB-C في المستقبل.

وأشارت شائعات متعددة إلى أن شركة آبل تختبر بالفعل أجهزة آيفون USB-C التي قد تصل في عام 2023 ، وقد يستخدم iPad المبتدئ المنفذ هذا الخريف.

هناك مخاوف بشأن تأثير هذا الإجراء على المدى الطويل، في حين قال مقرر البرلمان أليكس أجيوس صليبا إن القانون سيسمح بتطوير "حلول شحن مبتكرة" في المستقبل، ستحتاج الشركات إلى انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي قبل التحول.

ولا يغطي القانون أيضًا الأجهزة التي تتجاوز 100 واط، لذلك لن يحتاج المصنّعون إلى اعتماد USB-C 2.1 (مع ما يصل إلى 240 واط من توصيل الطاقة) لأجهزة الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء، ومع ذلك قد تكون هذه الخطوة موضع ترحيب إذا كنت لا ترغب في شراء أجهزة شحن وكابلات جديدة لمجرد التبديل إلى نظام أساسي محمول آخر.