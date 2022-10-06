شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: المستخدمون الشباب أكثر عرضة للاكتئاب بسبب السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن الشباب ، الذين يستخدمون المزيد من وسائل التواصل الاجتماعي ، هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب في غضون ستة أشهر ، بغض النظر عن نوع الشخصية.

وأظهرت النتائج ، التي نُشرت في مجلة Journal of Affective Disorders Reports ، أن الأشخاص الذين يتمتعون بتوافق عالٍ كانوا أقل عرضة بنسبة 49 في المائة للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين لديهم توافق منخفض.

وقال المؤلفون ، ومن بينهم تشونهوا كاو ، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة ألاباما: "ربطت الأبحاث السابقة تطور الاكتئاب بعوامل عديدة"، وأضافوا: "ومع ذلك ، فإن الأدبيات تفتقر إلى الدراسات التي تركز على كيفية تفاعل الخصائص الشخصية المختلفة مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاكتئاب. وقد تناولت هذه الدراسة الجديدة هذه الأسئلة البحثية المهمة ، ووجدت روابط قوية وخطية للاكتئاب عبر جميع سمات الشخصية". .

وجد الفريق أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من عصبية عالية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مرتين من أولئك الذين يعانون من انخفاض العصابية عند استخدام أكثر من 300 دقيقة من وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا.

وبالنسبة للدراسة ، شمل الفريق عينة من أكثر من 1000 بالغ أمريكي تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، وتم قياس الاكتئاب باستخدام استبيان صحة المريض. تم قياس وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سؤال المشاركين عن مقدار الوقت الذي يقضونه يوميًا في استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي الشعبية.

وفي الوقت نفسه ، تم قياس الشخصية باستخدام Big Five Inventory ، الذي قيم الانفتاح والضمير والانبساط والتوافق والعصابية، ويقترح المؤلفون أن المقارنة الاجتماعية الإشكالية يمكن أن تعزز المشاعر السلبية تجاه الذات والآخرين ، مما قد يفسر كيف يزداد خطر الإصابة بالاكتئاب مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن أن يؤدي الانخراط بشكل أساسي في المحتوى السلبي إلى تعزيز هذه المشاعر. وأخيرًا ، فإن الانخراط في المزيد من وسائل التواصل الاجتماعي يقلل من فرص التفاعلات والأنشطة الشخصية خارج المنزل.