شرح وتثبيت تطبيق SP Flash Tool للهواتف بمعالجات ميدياتك

تطبيق SP Flash tool.. إذا كان هاتفك من إحدى هواتف معالجات MTK (MediaTek)، فهذا هو التطبيق المناسب لك عندما تريد تغيير الروم الخاص بالجهاز الخاص بك (عمل سوفت وير)، في الغالب نحتاج لعمل سوفت أو تغيير الروم عندما نتعرض لمشاكل في الروم الحالية على الهاتف، مشاكل لا حل لها! أو لم نستطع أن نتوصل لحلٍ لها، حينئذٍ يكون الحل بأن نقوم بتغيير الروم بشكل كامل، وهذا من خلال تطبيق SP Flash tool، والذي ستتعرف عليه وعلى كيفية استخدامه في هذا المقال..فقط تابع لتتعرف على ما تريد.

يساعدك برنامج SP Flash tool في تجديد هاتفك، كأن تقوم بعمل ضبط مصنع، فتقوم بحذف كل شيء لتفريغ الهاتف من كل ما يحتويه من وسائط أو ملفات، ولكن عندما تقوم بتغيير الروم أو عمل سوفت وير للهاتف فهذا يعتبر ضبط مصنع من الدرجة العاشرة..فيقوم بحذف جذري لكل ما بالهاتف وتغييره بنسخة جديدة أو روم جديدة لتبدأ استخدام هاتفك دون أي مشاكل بنسبة 100%، والجدير بالذكر شيء! هو أن للتطبيق أكثر من نسخة، وقد لا تتوافق نسخة منهم مع هاتفك، وما عليك هو تجربة نسخة أخرى أقدم أو أحدث، وعامة يتوافق البرنامج مع أي هاتف يحمل معالج MediaTek كهواتف ريلمي وأوبو وHTC وإلى أخرة من أنواع الهواتف الصينية، إذًا.. كيف تقوم باستخدام تطبيق SP Flash tool؟

ما الذي يتوجب عليك التأكد منه قبل البدء في تغيير الروم (تفليش الهاتف) ؟

التأكد من أن بطارية الهاتف ليست أقل من 75% أو %50. وهذا لأنه في حال نفاذ البطارية (غلق الهاتف عمومًا) أثناء تغيير الروم لن تعجبك النتيجة عندما تفقد الوصول إلى هاتفك بدخوله في وضع الـ Dead mood.



التأكد من أن وصلة الـ USB تعمل بأفضل شكل ممكن.

كيفية استخدام تطبيق SP Flash tool لتفليش هواتف معالج MTK

بعد تحميلك للتطبيق وتثبيتك له، قم بفتح الملف الذي سيظهر بعد فك الضغط، لتجد فيه قائمة كبيرة من الملفات، يلزمك منها فقط ملف بعنوان flash_tool، قمت بالضغط عليه ليفتح البرنامج:

بعد أن يتم فتح البرنامج، قم بالضغط على Choose عند الخانة التي بعنوان secttar loading file وقم باختيار ملف الفلاشة التي ستقوم بتنزيلها على الهاتف، والذي عادة يكون مسماه بمسمى معالج MTK الخاص بك، بعد الإختيار..بالتأكيد ستضغط على زر Open ليقوم البرنامج بالبدأ في تفليش الهاتف:

ثم نقوم كما يلي: قم بإسدال القائمة التي أمامك، لتختار Download Only وهذا لتجنب حدوث مشاكل بالجهاز – هذا ما ينصح به خبراء الصيانة – ثم متابعة الخطوات.

الضغط على download ليقوم برنامج SP Flash tool ببدء تفليش الهاتف الخاص بك

بعد الضغط على download سيتهيأ SP Flash tool لتفليش الهاتف، ما عليك هو قفل الهاتف/ ثم توصيله بالـ USP الموصل بالكومبيوتر/ ثم القيام بإدخال الهاتف في وضع vcom، وهذا يكون بعدة طرق بحسب كل هاتف:

الضغط على زر الباور مع توصيل الهاتف بالـ USP بنفس الوقت.

عن طريق نزع بطارية الهاتف وتركيب كابل USB ثم تركيب البطارية مرة أخرى.

الضغط على زر خافض الصوت مع توصيل كابل USB

بعد ذلك سيقوم البرنامج بالإنتهاء من تغيير الروم للهاتف لتتمكن من استخدامه بلا أي مشاكل.

لتحميل البرنامج لنظام ويندوز

لتحميل البرنامج لنظام لينكس