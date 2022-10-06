شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماستر كارد تتخذ إجراءات لتقليل مخاطر شراء العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال العملات المشفرة مليئة بعدم اليقين، لكن ماستركارد تراهن على أنها يمكن أن تعطي ثقة للمشترين، قدمت شركة بطاقات الائتمان خدمة Crypto Secure تهدف إلى تعزيز الثقة في مشتريات العملة المشفرة.

ويستخدم العرض الذكاء الاصطناعي من CipherTrace (شركة أمان بلوكتشين اشترتها ماستركارد في عام 2021) لإنشاء "ملف تعريف مخاطر" لمزودي الأصول الرقمية ومساعدة مصدري البطاقات في تحديد ما إذا كانوا سيوافقون على معاملة أم لا، قد يحظر المصرف الذي تتعامل معه عملية شراء إذا كان التاجر يعاني من مشاكل احتيال كبيرة.

ويعرض النظام تصنيفات مخاطر مرمزة بالألوان تتراوح من الأخضر (الآمن) إلى الأحمر (خطير) وفقا لما نقله موقع Engadget.

تقدم Mastercard أيضًا تصنيفًا "معياريًا" للمقارنة مع مجموعة مالية نظيرة، وتساعد المصدرين على تتبع حجم المعاملات الموافق عليها والمرفوضة.

تستخدم الشركة بالفعل طريقة مماثلة للعملة التقليدية - إنها تقوم فقط بتحويل المفهوم إلى عالم التشفير.

قد لا تثيرك الخدمة في حالة انهيار عملية شراء عملة مشفرة تبدو غير ضارة.

كما يوضح Ajay Bhalla من Mastercard لـ CNBC ، فإن هذا يتعلق بمساعدة الشركات بقدر ما هو العملاء، يساعد Crypto Secure مزودي البطاقات بشكل مثالي على التنقل في المتاهة التنظيمية الحالية للأصول الافتراضية.

ولا ينبغي أن يواجهوا مشاكل من خلال الموافقة على صفقة مشبوهة تترك الناس عالقين.

كما هي لدى Mastercard مصلحة خاصة في تحسين موثوقية معاملات التشفير.

بدأت في دعم بعض مدفوعات العملة المشفرة في عام 2021، مما سمح لمزيد من تجار التجزئة بتبني التكنولوجيا.

وكلما كانت هذه المدفوعات أكثر جدارة بالثقة، زادت أرباح ماستركارد منها.

بغض النظر عن الدوافع قد لا تمانع إذا وجدت المزيد من الأماكن لإنفاق البيتكوين أو الإيثريوم.