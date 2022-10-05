شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأنهار الجليدية المريخية تباطأت بسبب التصريف السريع وضعف الجاذبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون كوكب المريخ الآن كوكبًا جافًا بالتجمد، ولكن ذات مرة، كان من المفترض (تقريبًا) أن يكون كوكبًا آخر (تقريبًا) ، بمياه متدفقة تجمدت في جبال جليدية ضخمة.

ونظرًا لأن الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية على الأرض تميل إلى الانزلاق والانزلاق، فإنها تزحف عبر الأرض وتنشئ سمات جيوفيزيائية صارخة بما في ذلك الأخاديد الخطية والتلال والتلال المقلوبة، واعتقد العلماء سابقًا أن الأنهار الجليدية على المريخ ظلت مجمدة بسبب عدم وجود ميزات مماثلة على الكوكب الأحمر "المريخ"، حيث قادت عالمة الكواكب آنا غراو غالوفري، من Laboratoire de Planétologie et Géosciences بجامعة Nantes Université في فرنسا، دراسة وجدت أن الأنهار الجليدية على المريخ في حالة حركة وتصادف أنها بطيئة للغاية، وفقاً لموقع space.

قالت Grau Galofre: " أنتجت هذه الحركة الجليدية مناظر طبيعية في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية، حين أن المريخ يفتقر إلى مثل هذا التآكل الجليدي على نطاق واسع حتى في المناطق التي توجد بها علامات أخرى على انتشار الجليد."

وبدلاً من ذلك، فإن التضاريس المريخية الناتجة عن ذوبان وحركة الأنهار الجليدية هي في الغالب تلال ووديان ذات قنوات ضحلة ومتموجة، وافترض العلماء سابقًا أن الأنهار الجليدية المريخية تجمدت مباشرة على الأرض عندما تشكلت لأن المريخ يفتقد إلى التضاريس الجليدية الأكثر دراماتيكية على الأرض.

ابتكرت Grau Galofre وفريقها نماذج من صفائح جليدية متطابقة، مع إخضاع إحداها للظروف على الأرض والأخرى للظروف على المريخ، لمعرفة ما إذا كان الجليد قد بقي في مكانه بالفعل.

واكتشف العلماء أن جاذبية الأرض هي التي تجعل المياه الذائبة تتجمع تحت نهر جليدي بدلاً من تصريفها على الفور، والمياه المتجمعة تجعل النهر الجليدي يتحرك بشكل أسرع، وهو شيء يشبه الانزلاق المائي الذي يحدث عندما ينتهي الأمر بالسيارات بالانزلاق دون حسيب ولا رقيب بسبب طبقة من الماء بين إطاراتها والطريق، ومع ذلك، فإن الجاذبية المنخفضة على المريخ تعني حدوث التصريف بشكل أسرع.

افترض فريق البحث أنه لدفع الأنهار الجليدية بشكل أسرع، يجب أن يكون هناك ضغط كافٍ لتعويض ضعف الجاذبية، وتشوه الزحف هو ظاهرة تحدث عندما تضع كل من درجة الحرارة والضغط من وزن الجليد الثقيل أعلاه، والمعروف باسم الضغط الزائد، ضغطًا كافيًا على الجليد حتى يبدأ في التشوه، على الأرض، التشوه الزاحف ليس منتشرًا تقريبًا مثل انزلاق الجليد الذي ينتج عن ذوبان الجليد الذي يتجمع تحت هذا الجليد.

اتضح أن الأنهار الجليدية التي تتصرف مثل ما يقترح الباحثون تحدث على سطح المريخ تحدث أيضًا على الأرض، في أقصى شمال القطب الشمالي، لا تكاد تظهر أي جروح وحفر على الأرض الواقعة تحت بعض الأنهار الجليدية التي تحدد الأماكن التي تحافظ فيها كمية كافية من المياه الذائبة على حركة الجليد وتكشف عن ميزات جديدة في أعقابها.