شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يخت فاخر بقيمة 22 مليون جنيه إسترلينى "يمكنه السفر تحت الماء لمدة أربعة أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة بناء القوارب الهولندية U-Boat Worx عن يخت فاخر بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، حيث يمكن أن يظل تحت الماء لمدة أربعة أيام، حيث تقول شركة إن سفينتها Nautilus ستوفر فخامة اليخت، ولكن يمكنها التوجه تحت الأمواج إلى عمق 200 متر، وفقاً لصحيفة "مترو".

أعلت الشركة عن Nautilus في معرض موناكو لليخوت الأخير، وتقول الشركة إنه يمكن للعملاء توقع تسليم قاربهم في غضون 30 شهرًا من الطلب، وتبلغ سرعة إبحار الديزل الكهربائي 9 عقدة وسرعة تحت الماء 4 عقدة.

يبلغ وزن السفينة 1250 طنًا، ويبلغ قياسها 37.5 مترًا، وتضم صالة وغرفة طعام وأربع كبائن فاخرة للضيوف وغرفة نوم رئيسية واسعة وغرفة تتسع لستة أفراد ومطبخًا مجهزًا بالكامل.

وتوفر النوافذ التي يبلغ عرضها أربعة أمتار للضيوف "منظرًا استثنائيًا" للعالم تحت الماء، وتقول U-Boat Worx إن حرفتهم مستوحاة من الغواصة الخيالية التي يملكها الكابتن نيمو في كتاب كلاسيكي يعود إلى عام 1870، وسميت باسمها.

نظرًا لكونها الشركة الرائدة عالميًا في سوق الغواصات الصغيرة، فقد نجحت U-Boat Worx أخيرًا في هندسة مزيج واقعي من الفخامة والسلامة في غواصة خاصة معتمدة بالكامل.

يقول رئيس ومؤسس U-Boat Worx بيرت هوتمان: "سيتعين على الأشخاص الذين قرروا شراء يخت أن يفكروا الآن فيما إذا كان بإمكان سفينتهم المفضلة الغوص إلى عمق 200 متر".

ويضيف السيد هوتمان: "إذا أصبح البحر قاسيًا للغاية، فأنت ببساطة تغوص وتواصل رحلتك براحة مع Nautilus، ولن يكون سوق اليخوت كما كان مرة أخرى ".

تشمل الميزات الأخرى مناقصة كهربائية تم اختراعها حديثًا ومقاومة تمامًا للضغط يتم تخزينها تحت سطح السفينة الخلفي لـ Nautilus وستبقى في الخارج أثناء الغوص.