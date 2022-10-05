شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تأثير اصطدام كويكب DART التابع لناسا؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب اختبار تأثير الكويكب الناجح الذي أجرته وكالة ناسا في حدوث فوضى، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، فإن علماء الفلك الذين يستخدمون تلسكوب أبحاث الفيزياء الفلكية الجنوبية (SOAR) في تشيلي قد التقطوا صورة تكشف أن اصطدام DART مع Dimorphos ترك أثرًا من الغبار والحطام الآخر يبلغ طوله أكثر من 6000 ميل، لم تكن المركبة الفضائية هي المسؤولة فقط - بل دفع ضغط إشعاع الشمس المادة بعيدًا كما لو كانت مع ذيل مذنب.

وفقًا للباحثين، من المرجح أن يصبح المسار أكبر، يجب أن يمتد في النهاية إلى النقطة التي يكون فيها تيار الغبار غير قابل للتمييز تقريبًا من الجسيمات المعتادة العائمة في النظام الشمسي، اختارت وكالة الفضاء ديمورفوس (قمر الكويكب ديديموس) لأن الاصطدام المتعمد لن يشكل تهديدًا للأرض.

كان الالتقاط أكثر من مجرد الحصول على لقطة درامية، حيث يستخدم العلماء البيانات التي تم جمعها باستخدام SOAR وشبكة مرصد الأحداث الفلكية ومراقبين آخرين لفهم المزيد عن التصادم وDimorphos نفسه، سيحددون كمية وسرعة المواد المقذوفة من الكويكب، وما إذا كانت DART أنتجت قطعًا كبيرة من الحطام أم لا أو مجرد غبار ناعم، سيساعد ذلك في فهم كيف يمكن للمركبات الفضائية أن تغير مدار الكويكب، وربما تحسن دفاعات الأرض ضد الصخور الكونية الضالة.