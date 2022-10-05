شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس: روسيا ستكون جاهزة لإنزال روادها على سطح القمر بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون روسيا جاهزة من الناحية التكنولوجية لإنزال روادها على سطح القمر بحلول عام 2030 حسبما نقلت RT.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف في اجتماع ندوة " أيام العلم الفضائي" التي عقدت في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وحسب بوريسوف فإن روسيا تتهيأ في الوقت الراهن لأن تطلق عام 2023 مسبار "لونا – 23" القمري الذي سيهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر وستعقبه مسابير "لونا – 26"، "لونا – 27"، "لونا – 28" القمرية .

يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في 7 سبتمبر الماضي أن إطلاق مسبار "لونا – 25" تم تأجيله إلى فترة يوليو – أكتوبر عام 2023 لوجود مشاكل في جهاز دوبلر لقياس المسافة والسرعة والذي يتحمل المسؤولية عن هبوط المسبار على سطح القمر.

وحسب "روس كوسموس" فإن مواصفات الجهاز صارت غير مناسبة للمقاييس التقنية المقررة.

جدير بالذكر أن مسبار "لونا – 25" هو جزء من البرنامج الفضائي القمري الروسي. وقد تولت شركة "لافوتشكين" الروسية الفضائية تحقيق بعثة "لونا – 25" غير المأهولة مع الهبوط على سطح القمر، وستليها بعثة قمرية مدارية.