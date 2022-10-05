شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يقوم بزيادة الإعلانات إلى أجزاء أكثر فى التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت إيرادات "ميتا" الفصلية لأول مرة على الإطلاق في الربع الثاني من العام الحالي، لذلك تستخدم الشركة إحدى الاستراتيجيات لتحسين الأرقام بشكل عام، منها محاولة الضغط على المزيد من الأموال من انستجرام، حيث سيتم دفع الإعلانات إلى المزيد من مناطق التطبيق، أى خلاصة الاستكشاف بالإضافة إلى موجز المنشورات من ملف تعريف المستخدم، وفقاً لموقع Engadget.

يمكن للعلامات التجارية الآن وضع إعلانات في خلاصة الاستكشاف، لكن إعلانات موجز الملف الشخصي لا تزال في مرحلة الاختبار، وستوفر الشركة أيضًا لبعض المبدعين فرصة لكسب جزء من إيرادات الإعلانات التي يتم عرضها في ملفاتهم الشخصية.

أعلنت شركة ميتا عن عدد كبير من التحديثات الأخرى لمنتجاتها الإعلانية، وسيؤثر بعضها على انستجرام، وستجرب الشركة إعلانات الواقع المعزز في كل من الخلاصة والقصص، ويقترح ميتا أن العلامات التجارية قد تستخدم هذه للسماح للأشخاص باختبار الأثاث الافتراضي في منازلهم أو إلقاء نظرة فاحصة على سيارة.

تقوم الشركة بتجربة تنسيقات جديدة للإعلانات في فيس بوك و"Instagram Reels" ويتضمن ذلك تنسيق "ما بعد التكرار"، إعلانات قابلة للتخطي تستمر ما بين أربع إلى 10 ثوانٍ ويتم تشغيلها مره أخري.

بعد انتهاء الإعلان تختبر الشركة أيضًا إعلانات الصور الدائرية، والتي قد تبدأ في رؤيتها في الجزء السفلي من Facebook Reels بدءًا من اليوم، بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن العلامات التجارية من الوصول إلى مكتبة مجانية من الموسيقى لاستخدامها في إعلانات Reels.

بالنسبة إلى عدد الإعلانات التي ستشاهدها بالفعل، فقد يختلف ذلك من شخص لآخر، قد تشاهد أو لا ترى المزيد منها، لكنها ستظهر على الأقل في الأماكن التي لم تكن موجودة فيها من قبل، قال متحدث باسم انستجرام لـ Engadget: "يختلف عدد الإعلانات عبر النظام الأساسي بناءً على كيفية استخدام الأشخاص لـ انستجرام "نحن نراقب عن كثب مشاعر الناس سواء بالنسبة للإعلانات أو النشاط التجاري بشكل عام."

لا يبدو أن ميتا تفكر في الشعور بأن بعض الأشخاص لا يريدون مشاهدة الإعلانات على الإطلاق، سرعان ما اتخذت الشركة إجراءات ضد عميل انستجرام غير رسمي وخالي من الإعلانات ظهر الأسبوع الماضي.