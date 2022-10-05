انت الان تتابع خبر تغريدة "غريبة" من ماسك تكشف سبب شرائه تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد كشف في تغريدة على حسابه في تويتر السبب وراء تغيير المسار هذا الذي اتبعه، كاتباً إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء "تطبيق كل شيء" الذي يسميه إكس.وفي رد على تعليق لأحد المتابعين سأله ألم يكن من الأسهل أن تبدأ X من الصفر، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "من المحتمل أن يسرع شراء Twitter تطبيق X بواقع 3 إلى 5 سنوات".

لكنه عاد وأردف أن تقديره هذا قد يكون خاطئاً !



يذكر أن العرض الجديد للعودة إلى صفقة الشراء أتى قبل مواجهة مرتقبة للغاية بين ماسك وتويتر في محكمة بولاية ديلاوير في 17 أكتوبر، حيث تسعى شركة التواصل الاجتماعي للحصول على إصدار أمر لماسك بإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار.

إلا أن السبب الحقيقي لتخلي ماسك عن معركته لم يتضح بعد، على الرغم من أن البعض عزا ذلك إلى اقتراب مواجهته أسئلة من محامي الشركة.

فقد رأى إريك تالي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا أن رئيس سبايس أكس "كان على وشك مواجهة أسئلة من قبل محامي تويتر، وكان سيظهر الكثير من الحقائق غير المريحة"، بحسب ما نقلت رويترز.

يشار إلى أنه من شأن الاتفاق على الاستحواذ على تويتر أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذاً.

كما من شأن تلك الخطوة أن تنهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية وغذى ما عرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.

وسيتولى الملياردير الأميركي زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل نيسان، لكنه سرعان ما عدل عن قراره لاحقا.