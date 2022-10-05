شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإصدار iOS 16.0.3 مع إصلاحات الأخطاء لشاشة iPhone 14 و CarPlay.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير صادر عن شركة macrumors أن شركة آبل تخطط لإصدار تحديث iOS 16.0.3 لسلسلة هواتف iPhone 14 الذكية، ومن الواضح أن التحديث سيعالج المشكلات المتعلقة بالعديد من الميزات بما في ذلك Apple CarPlay وعرض الوميض على بعض طرز iPhone 14 بالإضافة إلى إصلاحات خطأ Mailjack الذي يتسبب في تعطل تطبيق Mail.

ويقول Macrumors إن الدليل على تحديث برنامج iOS 16.0.3 القادم ظهر في سجلات التحليلات الخاصة به - وهو مؤشر موثوق للنشر، وتشير إلى أن التحديث سيعمل على حل مشكلة تسببت في انخفاض مستوى الصوت أثناء مكالمات هاتف CarPlay الموضوعة على iPhone 14 Pro وعرض وميض في بعض طرز iPhone بمجرد ضبطها على سطوع منخفض.

وسيتم أيضًا معالجة الخطأ المعروض عند تحرير مقاطع الفيديو ذات الوضع السينمائي الملتقطة على iPhone في Final Cut Pro و iMovie على جهاز Mac، ومن المتوقع أيضًا أن يجلب التحديث تحسينات متعلقة بالأداء وإصلاح خطأ Mailjack.

وتم رصد هذا الخطأ الشهر الماضي وتم تحديده بواسطة متتبع VPN الخاص بـ Equinux، وبحسب ما ورد تسبب في تعطل تطبيق Mail على طرازي iPhone و iPad اللذين يعملان بنظام iOS 16. زعم تقرير أن الخطأ يأتي في شكل رسالة بريد إلكتروني غير ضارة ذات مظهر طبيعي من مرسل تتضمن أحرفًا إضافية.

ويشير التقرير إلى أنه لا توجد معلومات حول الموعد الذي تخطط فيه Apple لإصدار تحديث iOS 16.0.3 ، ولكن قد يكون ذلك في أقرب وقت الأسبوع المقبل لأن صانع iPhone من المقرر أيضًا أن يصدر iOS 16.1 فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وقامت Apple بالفعل بإصلاح العديد من المشكلات مع تحديث iOS 16.0.2 الشهر الماضي. تضمنت المشكلات التي تم تناولها فى الإصدار الأخير اهتزاز الكاميرا الصارم عند استخدام تطبيقات مثل Instagram و Snapchat و TikTok. تم أيضًا إصلاح الخلل الذي دفع الهاتف لطلب الإذن عند لصق نص منسوخ. تم إطلاقه كميزة أمان ، وأصبح طلب الإذن المتكرر مشكلة للمستخدمين.