شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إعادة ضبط جهاز أيفون باستخدام كلمة المرور أو بدون استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تواجه مشكلات مع أيفون iPhone، مثل ما إذا كان متجمدًا أو معطلاً، فإن إعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع قد يحل المشكلة، أو إذا كنت تبيع جهاز أيفون، فستحتاج إلى إعادة تعيينه بحيث يتم مسح جميع معلوماتك الشخصية من الجهاز.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، ستؤدي إعادة تعيين جهاز أيفون إلى إعدادات المصنع إلى إعادته إلى الأساسيات التي أتى بها: لا توجد جهات اتصال أو قوائم تشغيل أو صور أو ذاكرة كلمة مرور أو أي شيء آخر أضفته منذ اليوم الذي اشتريته فيه.

ولكن قبل أن تبدأ عملية إعادة تعيين جهاز أيفون، من المهم إجراء نسخ احتياطي لجميع بياناتك حتى لا تفقد معلوماتك المهمة، وبعد إعادة تعيين جهاز أيفون، يمكنك حينئذٍ استعادته بنسختك الاحتياطية، وفيما يلي كيفية إعادة ضبط إعدادات المصنع لجهاز iPhone الخاص بك بكلمة مرور أو بدونها والتأكد من نسخ بياناتك احتياطيًا.





كيفية إعادة تعيين جهاز أيفونعند إعادة تعيين جهاز iPhone إلى إعدادات المصنع، من المهم إجراء نسخ احتياطي لبياناتك وتسجيل الخروج من معرف Apple الخاص بك قبل مسحه.

قم بعمل نسخة احتياطية من iPhone الخاص بك على iCloud

أولاً، قم بعمل نسخة احتياطية من iPhone الخاص بك على iCloud حتى لا تفقد أي بيانات غير محفوظة.

1. افتح تطبيق الإعدادات واضغط على اسمك ومعرف Apple في أعلى الصفحة.

2. في صفحة معرف Apple الخاص بك، اضغط فوق iCloud.

3. اضغط على iCloud Backup.

4. اضغط على زر التبديل لـ Back Up This iPhone لتشغيله، وسيكون له خلفية خضراء عندما يكون قيد التشغيل.

5. اضغط فوق النسخ الاحتياطي الآن لنسخ جميع معلوماتك احتياطيًا إلى iCloud على الفور.





قم بتسجيل الخروج من معرف أبلمن المهم تسجيل الخروج من معرف أبل Apple الخاص بك إذا كنت تتخلص من هاتفك، حتى لا يتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى حسابك.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك، واضغط فوق اسمك ومعرف Apple في الجزء العلوي من الشاشة.

2. في أسفل هذه الصفحة، اضغط فوق تسجيل الخروج.

3. قد يُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك. إذا كان الأمر كذلك، فأدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم اضغط فوق "إيقاف التشغيل" في الزاوية اليمنى العليا، سيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل "العثور على My".

4. اضغط على تسجيل الخروج في الزاوية اليمنى العليا.

5. قم بتأكيد قرارك بالضغط فوق تسجيل الخروج مرة أخرى في الموجه.





مصنع إعادة تعيين جهاز أيفونتأكد من عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone أولاً حتى تتمكن من استعادة بياناتك لاحقًا، قبل إعادة ضبط جهاز iPhone الخاص بك.

1. افتح تطبيق "الإعدادات"، ثم مرر لأسفل واضغط على "عام".

2. في الجزء السفلي من الصفحة العامة، اضغط فوق نقل وإعادة تعيين iPhone.

3. لإعادة ضبط جهاز iPhone الخاص بك إلى إعدادات المصنع، اضغط فوق مسح كل المحتويات والإعدادات.

4. اضغط فوق "متابعة" لتأكيد رغبتك في محو بيانات iPhone.

5. في الشاشة التالية، أدخل رمز المرور الخاص بك.

6. سيقوم أيفون بعد ذلك بإنشاء نسخة احتياطية على iCloud، وإذا قمت بالفعل بعمل نسخة احتياطية، فاضغط فوق تخطي النسخ الاحتياطي في الأسفل.

7. أدخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بك، ثم اضغط فوق إيقاف في الزاوية اليمنى العليا، سيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل Find My و Activation Lock.

8. أخيرًا، اضغط فوق مسح iPhone لحذف كل المحتوى والإعدادات، قد يستغرق هذا بضع دقائق، اعتمادًا على مقدار ما قمت بتخزينه على جهاز iPhone الخاص بك، ولكن بمجرد اكتمال الحذف، سيتم إعادة تشغيل جهازك على أنه جديد.





كيفية إعادة تعيين جهاز أيفون دون كلمة المرور الخاصة بك باستخدام iTunesإذا كنت قد نسيت كلمة المرور، فيمكنك تجاوز هذه المشكلة باستخدام iTunes، وإليك الطريقة.

1. قم بتوصيل iPhone بجهاز كمبيوتر باستخدام iTunes.

2. افتح iTunes، ثم اضغط فوق رمز الهاتف في الزاوية العلوية اليسرى من النافذة.

3. اضغط فوق الملخص في القائمة الجانبية اليسرى.

4. اضغط فوق استعادة iPhone.

5. سيسألك iTunes عما إذا كنت تريد عمل نسخة احتياطية من إعدادات iPhone قبل استعادة الهاتف، وبناءً على ما تريد القيام به، اضغط فوق نسخ احتياطي أو عدم إجراء نسخ احتياطي.

6. اضغط فوق استعادة وتحديث لتأكيد قرارك.

سيمسح iTunes جهاز iPhone الخاص بك ثم يقم بتثبيت أحدث إصدار من iOS.