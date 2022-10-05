شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق سماعة Nothing Ear (Stick) في 26 أكتوبر.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر إطلاق سماعة Nothing Ear (Stick) عالميًا ، في 26 أكتوبر الجاري، لكن لم يتم الإعلان عن أي شيء حتى الآن، وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها إن سماعات الاستريو اللاسلكية الحقيقية القادمة (TWS) ستأتي مزودة بالجيل القادم من تقنية Nothing sound ، وستكون المنتج الصوتي الأكثر تقدمًا للشركة حتى الآن.

وتعد Nothing Ear (Stick) عبارة عن سماعات أذن لاسلكية نصف داخل الأذن "توازن بين الراحة الفائقة والصوت الاستثنائي ، بحيث لا يشعر بها المرء عند الاستخدام"، وهي تأتي بتصميم تم تشكيله على آذان الناس، و تأتي في علبة شحن فريدة من نوعها ، والتي يُقال إنها "مستوحاة من التصاميم التجميلية الكلاسيكية ، ومُشكّلة بشكل مضغوط لتنزلق ببساطة في الجيوب".

وبصرف النظر عن مضايقتها من قبل الشركة على موقعها على الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، فقد تم رصد سماعات Nothing Ear (Stick) أيضًا في أيدي المصمم المشهور عالميًا Errolson Hugh، حيث شوهد وهو يستخدم سماعات الأذن القادمة في مقطع فيديو قصير على Instagram ، ويؤكد الفيديو التصميم الأسطواني / أنبوب أحمر الشفاه لعلبة Nothing Ear (Stick) واقترح أن الجزء السفلي من العلبة قابل للدوران.

حيث يتم تدوير الجزء السفلي ويتم فتح الزجاج الذي يحمي سماعات الأذن حتى يلتقطها المصمم ويبتعد، ويبدو أن سماعات الأذن القادمة قد اتخذت بعض إشارات التصميم من سماعات الأذن Nothing Ear (1).