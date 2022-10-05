تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus وiPhone 13 Pro Max

ويأتى iPhone 14 Plus مع نفس مجموعة شرائح A15 Bionic، حيث يحتوى الهاتف الذكى على شاشة OLED Super Retina ويعمل بنظام التشغيل iOS 16، وفيما يلى نعرض أبرز الإختلافات بينه وبين هاتف iPhone 13 Pro Max

محمد يوسف

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