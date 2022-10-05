شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوم المُعلم العالمى.. جوجل يحتفل بيوم المعلمين 2022.. Teachers' Day والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم المعلم العالمي أو يوم المعلمين.. احتفل جوجل، موقع البحث الأشهر عالميا بيوم المعلم العالمي "يوم المعلمين 2022"، الذي يوافق اليوم 5 أكتوبر، حيث زين واجهته الرئيسية بالعديد من الأدوات المدرسية احتفالا بهذه المناسبة، بدلا من واجهته التقليدية والمعتادة.



جوجل

يوم المعلم العالمي هو يوم دولي يقام سنويًا في 5 أكتوبر، تأسس عام 1994 للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، ووفقا لويكيبيديا كانت التوصية أداة لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم، وحددت هذه التوصية المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتوظيف والتدريب بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم.





يوم المعلم العالمي يهدف إلى التركيز على تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.

يوم المعلم العالمي يعتبر نافذة لبحث أوضاع المعلمين الحياتية ونظرة مجتمعية للقضايا المتعلقة بهم، وأبرزها تمكين المعلمين وتبني اليونسكو إصدار توصيات تحت شعار الحق في التعليم يعني الحق في مدرس مؤهل، وكذا وضع العاملين في العملية التعليمية الجامعية.