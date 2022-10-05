شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: إخبار الناس بعدم تناول اللحوم لن يحل مشكلة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيل جيتس، إن تغير المناخ لن يتم حله من خلال مطالبة الناس بإجراء تغييرات جذرية على نمط حياتهم، مثل التخلي عن اللحوم، على الرغم من تصريحاته السابقة، حيث قال إن أمريكا والدول الغنية الأخرى يجب أن تنتقل إلى "لحوم أبقار اصطناعية 100٪".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف بيل جيتس، أي شخص يقول إن إخبار الناس بالتوقف عن تناول اللحوم أو الرغبة في الحصول على منزل جميل سيغير بشكل أساسي الرغبات البشرية، أعتقد أن هذا صعب للغاية.. يمكنك تقديم حجة لذلك ، لكنني لا أعتقد أنه من الواقعي أن يلعب ذلك دورًا مركزيًا".

ومع ذلك، قال الشريك المؤسس لشركة Microsoft سابقًا، إن أغنى دول العالم يجب أن تتحول إلى "لحوم أبقار اصطناعية 100٪".

ويُظهر تحليل عام 2017 المدرج على موقع الويب الخاص بـ GFJA أن إزالة جميع الماشية من الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى البلاد بنسبة 2.6٪، وأظهر فحص منفصل للدراسات أن بدائل اللحوم لها آثار كربونية أعلى من لحوم الأبقار.

روج جيتس، واستثمر في شركات مثل Beyond Meat و Hampton Creek Foods و Nature’s Fynd. Beyond Meat، ولعل بعد ارتفاع في الاهتمام مدفوعًا بالمخاوف بشأن مصانع معالجة اللحوم في العام الأول لوباء كوفيد، فشلت العديد من شراكات "بيوند ميت" مع علامات تجارية مشهورة.

قال خامس أغنى شخص في العالم، بقيمة صافية تقدر بـ 101 مليار دولار، إننا لا نبتكر بما يكفي للحد من تغير المناخ، وأشار إلى أن أغنى دول العالم لا تمثل سوى حوالي ثلث الانبعاثات العالمية، وأوضح جيتس أن "الثلثين [المتبقيين] من الانبعاثات أساسية جدًا من حيث السعرات الحرارية والمأوى والنقل والسلع المستخدمة".