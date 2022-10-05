شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تاريخ 10 سنوات من جائزة نوبل فى الفيزياء.. الفائزون وإسهاماتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام لثلاثة علماء لأبحاثهم في ميكانيكا الكم، وهم آلان أسبكت وجون كلاوزر وأنطون زيلينجر الذين عملوا على فهمنا لسلوك الجسيمات دون الذرية، مما فتح الباب لمزيد من العمل على أجهزة الكمبيوتر العملاقة والاتصالات المشفرة، وميكانيكا الكم هي العلم الذي يصف الطبيعة على أصغر المقاييس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نرصد تاريخ 10 سنوات من جائزة نوبل في الفيزياء، وما قدمه لنا العلماء الفائزون من إضافات.

2021: سيوكورو مانابي (الولايات المتحدة - اليابان) وكلاوس هاسلمان (ألمانيا) لنماذج المناخ، وجورجيو باريزي (إيطاليا) للعمل على نظرية المواد المضطربة والعمليات العشوائية.

2020: روجر بنروز (بريطانيا) ورينهارد جينزل (ألمانيا) وأندريا جيز (الولايات المتحدة) لأبحاثهم في الثقوب السوداء.

2019: جيمس بيبلز (كندا والولايات المتحدة) لاكتشافات تشرح تطور الكون بعد الانفجار العظيم، وميشيل مايور وديدييه كويلوز (سويسرا) لاكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية.

2018: آرثر أشكين (الولايات المتحدة) وجيرارد مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا) للاختراعات في مجال الليزر المستخدم في الأجهزة الدقيقة المتقدمة في الجراحة التصحيحية للعيون والصناعة.

2017: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة) لاكتشاف موجات الجاذبية، وهي ظاهرة تنبأ بها ألبرت أينشتاين منذ قرن من الزمان كجزء من نظريته في النسبية العامة.

2016: ديفيد ثوليس ودنكان هالدين ومايكل كوسترليتز (بريطانيا) لدراستهم للظواهر الغريبة في مراحل أو حالات غير عادية للمادة، مثل الموصلات الفائقة أو السوائل الفائقة أو الأغشية المغناطيسية الرقيقة.

2015: تاكاكي كاجيتا (اليابان) وآرثر ماكدونالد (كندا) لعملهما على النيوترينوات.

2014: Isamu Akasaki (اليابان) و Hiroshi Amano (اليابان) و Shuji Nakamura (الولايات المتحدة) لعملهم على مصابيح LED.

2013: بيتر هيغز (بريطانيا) وفرانسوا إنجليرت (بلجيكا) لعملهما على ما يسمى بوزون هيجز، وهو جسيم دون ذري يعطي كتلة للجسيمات الأخرى.

2012: سيرج هاروش (فرنسا) وديفيد وينلاند (الولايات المتحدة) للطرق التجريبية المستخدمة لقياس ومعالجة الأنظمة الكمومية.