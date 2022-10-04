شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ فى حظر لقطات الشاشة لعرض الصور ومقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج أن حظر لقطة الشاشة سيأتي قريبًا إلى واتساب على أحدث إصدار من واتساب التجريبي، وتظهر الميزة الآن لبعض مختبري الإصدار التجريبي من التطبيق، وفقاً لموقع androidpolice.

ذكر "WABetaInfo" التقني المعني بأحدث إصدارات التطبيق أن واتساب قد أصدر إصدارًا جديدًا من وجهة نظره بمجرد عارض الوسائط مع حظر لقطة شاشة مدمج لمستخدمي بيتا المحددين، كما هو الحال في Google Pay والتطبيقات الأخرى، عندما تحاول التقاط لقطة شاشة على أحدث إصدار من واتساب التجريبي، ستظهر رسالة تقول "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب سياسة الأمان".

ولن يعمل أيضًا استخدام تطبيق أو ملحق تابع لجهة خارجية لتجاوز هذا القيد الأمني، سوف ينتهي بك الأمر مع لقطة شاشة سوداء، وبالمثل، لا يمكنك تسجيل الشاشة أثناء فتح العرض مرة واحدة في الوسائط، على عكس سناب شات، لا يخبر WhatsApp مرسل الوسائط أن المستلم حاول التقاط لقطة شاشة.

في الوقت الحالي، قام واتساب بطرح عارض الوسائط الجديد المدمر ذاتيًا مع حظر لقطة الشاشة لمختبري أندرويد المحددين الذين يقومون بتشغيل v2.22.22.3 أو أحدث، ويجب إجراء اختبار تجريبي أوسع نطاقًا في الأسابيع المقبلة قبل طرح الميزة للجمهور.