شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه الإتحاد الأوروبي يصوت لاعتماد منفذ شحن واحد لمعظم الأجهزة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحتاج شركة أبل تغيير الشاحن لأجهزة أيفون الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من خريف 2024 للامتثال للقواعد الجديدة التي تقدم منفذ شحن واحد لمعظم الأجهزة الإلكترونية.

حيث أن الإصلاح الذي أقر بأغلبية ساحقة في البرلمان الأوروبي ، وهو الأول من نوعه في أي مكان في العالم ، من المحتمل أن يعزز دور الاتحاد الأوروبي كواحد عالمي لتكنولوجيا الهاتف، وأكد التصويت الاتفاق السابق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وستجعل القواعد الجديدة موصلات USB-C التي تستخدمها الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد هي المعيار عبر الكتلة المكونة من 27 دولة ، مما يجبر أبل على تغيير منفذ الشحن الخاص بها لأجهزة أيفون والأجهزة الأخرى.

وسيتم تطبيقه أيضًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة اعتبارًا من عام 2026 ، مما يمنح الشركات المصنعة وقتًا أطول للتكيف ، على الرغم من أن الكثيرين يستخدمون بالفعل USB-C، ومن المتوقع أن تكون أبل هي الأكثر تضررًا من كبار مزودي الأجهزة الإلكترونية للعملاء الأوروبيين ، على الرغم من أن المحللين يقولون إن التأثير قد يكون إيجابيًا إذا شجع المتسوقين على شراء أدوات الشركة الأمريكية الجديدة بدلاً من تلك التي لا تحتوي على USB-C.

وقال أليكس أجيوس صليبا ، عضو البرلمان الأوروبي الذي قاد الإصلاح من خلال مجلس الاتحاد الأوروبي ، إنه بموجب الإصلاح ، يجب أن تكون الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى المباعة بعد خريف 2024 متوافقة مع الشاحن الوحيد، ومع ذلك ، لن يتم حظر أجهزة الشحن القديمة ، حتى يتمكن العملاء من الاستمرار في استخدام الطرز القديمة.