تكنولوجيا: إطلاق صاروخ أطلس V بقمرين صناعيين للاتصالات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - سيطلق صاروخ أطلس V من تحالف الإطلاق المتحد "ULA" قمرين صناعيين للاتصالات التجارية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر، وفقاً لموقع space

ومن المقرر أن تنطلق طائرة أطلس Vعلي ارتفاع يبلغ 60 مترًا، وتعلوها المركبات الفضائية SES-20 و SES-21 اليوم أيضاً، من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن المرحلة العليا من صاروخ Centaur ستنشر الأقمار الصناعية التوأم SES-20 و SES-21 في مدارات شبه دائرية قريبة من الأرض متزامنة مع الأرض على بعد حوالي 30 دقيقة، وسيكون SES-21 هو الثاني الذي ينفصل بين الاثنين، بعد 6 ساعات و 20 دقيقة تقريبًا من الإقلاع.

وستستخدم المركبتان الفضائيتان بعد ذلك أنظمة الدفع الخاصة بهما على متنها لتدوير مداراتهما، مما سيرسلهما إلى التقريب حول الأرض على بعد حوالي 35900 كيلومتر فوق خط الاستواء، وفقًا لوصف مهمة ULA .

وبمجرد إنشاء الأقمار الصناعية في تلك المدارات ومرورًا بفترة الخروج، يمكن لـ SES-20 و SES-21 البدء في القيام بما تم إنشاؤه للقيام به، وتوفير خدمة البث التلفزيوني عبر الولايات المتحدة لشركة الاتصالات SES في لوكسمبورج.

كتب ممثلو ULA : "تم بناء المركبتين بواسطة شركة Boeing مع الآلاف من الحزم الضيقة والقابلة للتوجيه والقدرة على عزل مصادر التداخل، وتوفران لـ SES والعملاء المستقبليين القدرة على توسيع أو توسيع أو حتى تغيير منطقة تغطية القمر الصناعي ومهمته طوال حياته".

وأضافوا: "خلقت الأجهزة التي أثبتت جدواها إلى جانب تقنية الجيل التالي مركبة فضائية ميسورة التكلفة وخفيفة الوزن، مما مكّن قمرين صناعيين من الإطلاق على صاروخ واحد".