شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا ترد على "اقتراح السلام" الذى طرحه إيلون ماسك على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الملياردير إيلون ماسك رئيس سبيس إكس وتسلا، إلي اقتراح سلام لتسوية النزاع الأوكراني، حيث كتب على تويتر أربع نقاط شعر أنها ستحل القضية لمتابعيه البالغ عددهم 107 ملايين، وفقاً لصحيفة مترو.

دعا إلى إعادة انتخابات "المناطق المضمومة" تحت إشراف الأمم المتحدة قبل أن يقول إن روسيا تغادر إذا كانت إرادة الشعب بعدم الانضمام، بعد ذلك كان الموضوع المثير للجدل لشبه جزيرة القرم، حيث اقترح ماسك أنها كانت في السابق جزءًا من روسيا، على الرغم من قرار نيكيتا خروتشوف في عام 1954 بـ "منحها" للشعب الأوكراني.

في عام 2014، غزت روسيا شبه جزيرة القرم من دولة أوكرانيا وضمتها لاحقًا، حيث جاء الضم بعد أشهر من الاحتجاجات التي أدت إلى فرار رئيسهم الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا، وتسبب طرد يانوكوفيتش في حدوث اضطرابات في شرق أوكرانيا.

واستغل بوتين الموقف وأعلن أنه سيعمل على "إعادة شبه جزيرة القرم إلى روسيا"، لأنها كانت في السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتي، وبالتالي، فإن اقتراح إعادتها إلى روسيا لم يكن جيدًا.

أخيرًا، دعا ماسك إلى تأمين إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم بينما تظل أوكرانيا نفسها على الحياد، وأنهى اقتراحه باستطلاع رأي نعم / لا، لم يمض وقت طويل قبل أن ينفجر كل شيء، ورفض المتابعون بأغلبية ساحقة أفكاره، وأخبره السفير الأوكراني في ألمانيا أن "يبتعد".

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستطلاع خاص به، لأربعة ملايين متابع، حيث سأل ببساطة عما إذا كان الناس يفضلون إيلون ماسك الموالي لروسيا أم المؤيد لأوكرانيا، استجاب ما يقرب من مليون شخص، وصوتوا لمن يدعم أوكرانيا.

عمل رئيس SpaceX على مساعدة أوكرانيا في الماضي، مع اشتداد الصراع وأمر بإتاحة خدمة Starlink الفضائية الخاصة به في البلاد، حيث تم إغلاق طرق الاتصال الأخرى بسرعة من قبل الغزاة الروس، ولكن Starlink ظلت نشطة.

على الرغم من ذلك، فإن فورة ماسك على تويتر التي أسيئت تقديرها لن تفعل الكثير لمساعدة سمعته في البلاد حيث تواصل أوكرانيا القتال.

كانت قوات كييف توغلت أكثر في دونيتسك في الأيام والأسابيع الأخيرة في محاولة لإجبار الجيش الغازي على العودة، وتركزت الجهود على استعادة السيطرة على ليمان، المدينة التي تسيطر عليها روسيا والتي تعد بمثابة المعقل العسكرى الرئيسي في شمال المنطقة شبه المحتلة.