افضل برامج حرق الويندوز على فلاشة USB ويندوز 10 و 11

برامج حرق الويندوز على فلاشة USB كثيرة، وكلهم يؤدون الوظيفة نفسها بكل سهولة، لكن فكرة ان يُوجد تطبيق أفضل من الثاني هي فكرة طبيعية وأمر بديهي في أي مجموعة تطبيقات، في الواقع ان هناك تطبيقات عديدة كثيرة لتستعملها منهم من نفضلهم بشكل أكبر من غيرهم، منهم من قد يخرج خارج ترشيحنا تمامًا، في هذا المقال سنتحدث عن تطبيقات وبرامج حرق الويندوز على فلاشة USB فتابع معنا.

لماذا نحرق الويندوز على USB؟

بسبب السرعة، هل تريد رأيًا آخر؟ قديمًا كان يتم استعمال اسطوانات الـCD والـDVD من أجل تثبيت ويندوز، كان لدي 5 او 6 اسطوانات عليها Windows XP بنسخه المُعدلة المتنوعة، من ثم ظهر Windows Vista الذي احتاج عدة اسطوانات CD او اسطوانة DVD وحيدة لتثبيته، وكذلك Windows 7 ومن ثم تغير الأمر وبدأ الناس يلجأون الى الـUSB مع ويندوز 8 و8.1، بسبب السرعة والحجم، فلاشات USB تستطيع حمل حجم أكبر بكثير مع سرعات أعلى، اعني انا اكتب هذا المقال وانا انقل بعض الملفات على فلاشة أصغر من اصبعي حجمها 32GB بسرعات تتخطى 50MB/s وهذا رقم ممتاز، فلماذا نستعمل USB الآن مع الويندوز؟ تكفي السرعة سببًا.

أفضل برامج حرق الويندوز على فلاشة USB

برنامج Rufus

استعمالي الشخصي ولا استعمل غيره، حتى اننا في شرح تنزيل ويندوز 10 او شرح تنزيل ويندوز 11 استعملناه في حرق الويندوز، انا احب Rufus اكثر من التطبيق الخاص بمايكروسوفت حتى اني اقوم بتنزيل الـISO من مايكروسوفت واقوم بحرقه من خلال Rufus، هو برنامجي المفضل وسيظل المفضل لفترة طويلة من الوقت، سريع لا يحتاج الكثير من الإعدادات لتستعمله بل انه يعمل بسهولة، لا يحتاج الى تثبيت نهائيًا بل هو Portable بالكامل أي ستقوم بتحميله واستعماله بدون أي مشاكل.

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أداة Microsoft Media Creation Tool

أداة مايكروسوفت الرسمية بالطبع، لن أقول بأن هذه أداة حرق ويندوز بمعنى أصح هي أداة تحميل الـISO وحرقه تلقائيًا او تحميله والاحتفاظ به، لكن المميز بها انها تقوم بضبط كل الإعدادات التي تحتاجها بسهولة، اعني انت لا تعرف الفرق بين MBR وGPT مثلًا، وتريد ان تغير اعدادات الحرق بما يناسبك، هذه الأداة لن تسألك عن نوع الهارد الخاص بك هي ستحرق بما هو مناسب لك تلقائيًا، يبدو الأمر جيدًا لكن لا أفضل هذه الأداة الا في تنزيل آخر نسخة من الـISO فقط، غير ذلك هي أداة ممتازة جدًا.

برنامج RMPrepUSB

هذا التطبيق من الخيارات الممتازة أيضًا، هو ليس ذلك البرنامج او التطبيق سهل الاستعمال والواضح بشكل كامل بل هو معقد بشكل أكبر، لديه أكثر من اعداد مختلف لما يمكنك القيام به، يقول موقع التطبيق بأنه أسرع في الحرق بنسبة 10%، فيبدو البرنامج جميلًا وجيدًا، ليس المفضل لي على أي حال لكنه ممتاز اذا كنت تبحث عن خيار إضافي لحرق ويندوز على فلاشة USB.

برنامج WinToBootic

برنامج خفيف الوزن ومباشر جدًا لا يحمل أي تعقيدات ومجاني تمامًا يساعد على حرق ويندوز على فلاشة USB بسهولة، يعمل على جميع إصدارات الويندوز تقريبًا، وهو أيضًا برنامج محمول لا يحتاج منك أي تثبيت، ستقوم بفك الضغط واستعماله بشكل مباشر بدون أي مشاكل.

برنامج YUMI

هنا توجد ميزة، ذكرنا وقلنا هذا احد برامج حرق الويندوز على فلاشة USB لكن ماذا ان كنت تريد حرق أكثر من نسخة؟ حمل وثبت برنامج YUMI الذي سيساعدك على حرق أكثر من نسخة على فلاشة واحدة، وهو برنامج خفيف غير ثقيل وبسيط جدًا لا يحمل أي تعقيدات في واجهته وخالي من أي اعلانات مزعجة لذلك يدخل قائمة ترشيحاتنا بسهولة.

برنامج UNetBootin

برنامج لطيف يعمل على أي نسخة من أنظمة التشغيل سواء نتحدث عن ويندوز او ماك او لينكس، يحمل العديد من الإعدادات المسبقة لتوزيعات أنظمة التشغيل المختلفة، مع واجهة نظيفة ورائعة وسهلة الاستخدام تجعل البرنامج من البرامج بسيطة الاستخدام بدون الحاجة لتعلم كيفية استخدامه، برنامج مجاني تمامًا وسهل الاستخدام هل تريد أكثر من ذلك؟

برنامج XBOOT

نعم هذا احد برامج حرق الويندوز على فلاشة USB أيضًا لكنه كذلك يدعم حرق أكثر من نسخة نظام تشغيل سواء نتحدث عن ويندوز او لينكس او أي انظمة أخرى، برنامج رائع لحرق أكثر من نسخة وأكثر من نظام على الفلاشة، خفيف بسيط لا يحتاج الى تفكير معقد، فهو من ترشيحاتنا.

برنامج Passcape ISO Burner

هو برنامج Portable أيضًا او من البرامج المحمولة بالعربية أي انه لا يحتاج الى تثبيت، بل ان واجهته سهلة وبسيطة ومباشر ليست معقدة وليست تلك الواجهة التي تواجه أي صعوبات في العمل عليها، كأنك تثبت برنامج ولكن بشكل أبسط، ومن منا يكره البساطة؟ كما انه يستطيع حرق الويندوز على اسطوانة وهو أمر لن تحتاجه الآن لكنه موجود على أي حال وهو ترشيح آخر من ترشيحاتنا.

برنامج UltraISO

برنامج UltraISO ليس برنامجًا معقدًا من ناحية حرق الـUSB، هو في الأساس ليس احد برامج حرق الويندوز على فلاشة لا ليست هذه وظيفته الوحيدة هو برنامج تعامل مع ملفات ISO بشكل عام، يمكنك انشاء أي أقراص به، كأن تنشيء مثلًا اسطوانات للأغاني تشغلها في سيارتك ان كانت سيارتك داعمة للإسطوانات، البرنامج أيضًا سهل الاستعمال وبسيط وننصح بتجربته، لكن خذ في حذرك ليس مجانيًا بالكامل.

برنامج WinSetupFromUSB

من البرامج المخصصة لحرق أكثر من نظام وأكثر من نسخة على نفس الفلاشة، يدعم حرق عدة انظمة على نفس الفلاشة بكل سهولة وبواجهة بسيطة للغاية، كما يمكنه تقسيم الفلاشة الى جزئين لتحرق على جزء منهم النظام وعلى الجزء الآخر تستطيع حفظ ملفاتك ونقلها واستعمالات الفلاشة الطبيعية، احد برامج حرق الويندوز على فلاشة USB بشكل ممتاز.