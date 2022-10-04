شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يبدأ طرح زر التعديل لكنه غير متاح فى الولايات المتحدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تويتر في طرح زر التعديل بعد سنوات من انتظار المستخدمين للحصول على زر التعديل، حيث تطرح الشركة الميزة التي طال انتظارها في كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن فقط لمشتركي، "Twitter Blue" ولكن غير متاح في الولايات المتحدة حتى الآن، لكن تويتر يقول إن المستخدمين هناك سيتمكنون من الوصول إلية قريبًا، وفقاً لموقع engadget.

مشتركو Twitter Blue الذين يرسلون تغريدة ويدركون أنهم ارتكبوا خطأ إملائيًا أو اثنين، سيكون لديهم 30 دقيقة لإجراء التعديلات، يمكنهم إجراء تغييرات تصل إلى خمس مرات خلال هذا الإطار الزمني، من أجل الشفافية، حيث تحتوي التغريدات المعدلة على طابع زمني معدل يقرأ "آخر تعديل" ووقت التغيير الأخير، إذا تم الضغط فوق الطابع الزمني وسترى محفوظات التحرير بالكامل.

قال موقع تويتر في أبريل إنه بدأ أخيرًا في اختبار زر التعديل، حيث كانت هناك مؤشرات في وقت مبكر على أن الميزة يمكن أن تتضمن شاشة تعديل التاريخ، في بداية شهر سبتمبر قال موقع تويتر إنه في الواقع أنشأ زر تعديل، ونشرت تغريدة اختبارية في نهاية الشهر، وبعد أيام قليلة، بدأ زر التعديل في الظهور.

لا تزال الشركة تختبر الميزة تقنيًا، وستكون متاحة كجزء من قسم المختبرات لخدمة Twitter Blue التي تبلغ 5 دولارات شهريًا، علاوة على ذلك، يمكنك فقط تعديل التغريدات الأصلية واقتباس التغريدات، وفقًا لصفحة الدعم، ولا يمكن تحرير العديد من أنواع التغريدات، مثل المواضيع والردود والتغريدات والتغريدات المثبتة وتغريدات Super Follow وتلك التي تقوم بصياغتها على تطبيقات الجهات الخارجية.

يعتبر أسلوب تويتر في زر التحرير منطقيًا من حيث الحفاظ على شفافية الأشياء قدر الإمكان، من السهل أن نتخيل قيام المؤسسات الإخبارية بإجراء تغييرات على تغريدة إخبارية عاجلة تنتشر بسرعة مع ورود توضيحات أو المزيد من التفاصيل، ربما إذا فتح تويتر زر التعديل للجميع، فسيكون بمقدورهم إصلاح الأخطاء المطبعية غير الضارة مثل "التسلل" بدون الكثير من الفتنة.