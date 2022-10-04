تويتر.. خاصية «تعديل التغريدات» تدخل حيز التنفيذ

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت منصة التدوينات القصيرة "تويتر" أن زر "تعديل التغريدات" أصبح متاحاً لمستخدمي النسخة المدفوعة من التطبيق في عدد قليل من البلدان، بعد فترة تجريبية.

وقالت "تويتر" إن مستخدمي "تويتر بلو"، وهي خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك بها مقابل 5 دولارات شهريًا، في كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، أصبح بإمكانهم تصحيح تغريداتهم بواقع 5 مرات كحد أقصى لكل تغريدة، في الدقائق الثلاثين التي تلي نشرها.

وأوضحت أن المرحلة التجريبية التي أطلقتها مطلع الشهر الفائت "تمت بنجاح"؛ مشيرة إلى أنها ستوسع نطاق هذه الخاصية إلى أمريكا "قريبًا".

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أشارت الشبكة إلى أن هذه الخاصية الجديدة "يجب النظر إليها على أنها فترة قصيرة لتصحيح الأخطاء الإملائية، وإضافة إشارات لمستخدمين آخرين، وأمور أخرى".

ومن المقرر أن تظهر لدى المستخدمين علامة صغيرة على شكل قلم للدلالة على أن التغريدة تعرضت للتعديل، وسيتاح لهم معاينة النسخ السابقة منها.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يخوض في الوقت الراهن معركة قضائية مع تويتر بشأن استحواذه عليها، أعلن مرارًا تأييده مطالبة مستخدمين كثر للمنصة باستحداث هذه الخاصية.

وأوضحت تويتر، أن مستخدمي "تويتر بلو" المتاحة حصرًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، "يفيدون من خصائص قبل سواهم ويساعدوننا على تجربتها"، وترمي هذه الخاصية الجديدة إلى جعل استخدام تويتر "أكثر يُسرًا وأقل توترًا".