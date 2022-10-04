شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل انقطاع خدمة أكبر شركة تبادل العملات المشفرة بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمكن مستخدمو Coinbase من إجراء معاملات الحساب المصرفي الأمريكي لنحو ست ساعات يوم الأحد الماضي، ظهرت مشكلة تتعلق بشبكة Automated Clearing House، والتي تُستخدم للتحويلات الإلكترونية بين الحسابات المصرفية في الدولة، قبل الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وقالت الشركة في صفحة الحالة الخاصة بها إنها حددت المشكلة، التي وصفت بأنها "انقطاع كبير"، بحلول الساعة 8:23 صباحًا وتم حلها بحلول الساعة 12:41 مساءً.

وأثناء انقطاع الخدمة، كان المستخدمون لا يزالون قادرين على شراء عملة مشفرة باستخدام بطاقة خصم أو حساب PayPal، كما أشار Decrypt. ومع ذلك لم يتمكنوا من إجراء عمليات سحب إلى حساب بنكي أمريكي وفقا لما نقله موقع Engadget.

وقالت "كوين بأس" على تويتر: "لقد حللنا هذه المشكلة تمامًا وتجري الآن معالجة عمليات نقل ACH. نعتذر عن الإزعاج ".

قالت الشركة إن أموال المستخدمين كانت آمنة أثناء الانقطاع (على الأقل إذا لم تأخذ في الاعتبار تقلبات سوق العملات المشفرة).

وCoinbase هي أكبر شركة تبادل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وتحتل المركز السابع على مستوى العالم من حيث حجم التداول لكل CoinCecko.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان مستخدمو Coinbase قد تداولوا 572 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة.