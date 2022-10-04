شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة ملاحظات إنستجرام.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إنستجرام تجربة الميزات والتحديثات الجديدة، حيث أضاف التطبيق مؤخرًا ميزة "ملاحظات" التي تمكن المستخدمين من نشر أفكارهم في قسم الرسائل المباشرة لمدة 24 ساعة بحد أقصى 60 حرفًا، وتكون مرئية فقط للمتابعين.

ما هي ميزة الملاحظات؟ كما ذكر إنستجرام، تمنحك الميزة الجديدة "Notes" مساحة شخصية لمشاركة التحديثات كمشاركات نصية قصيرة مع أشخاص معينين، والذين يمكنهم بعد ذلك الرد عليها باستخدام المراسلة على انستجرام، ويسمح فقط بمشاركة ملاحظة واحدة في كل مرة، وإذا كنت تميل إلى مشاركة أكثر من ملاحظة واحدة، فسيتم حذف الملاحظة السابقة تلقائيًا.

كيف تستخدم خاصية الملاحظات؟ في قسم DM الخاص بك، يمكنك عرض ومشاركة الملاحظات من أصدقائك ومتابعيك، اتبع هذه الخطوات لمشاركة ملاحظتك:

1.افتح تطبيق انستجرام على هاتفك.

2. انتقل إلى قسم DM.

3. اضغط على خيار Your Note المتاح في الأعلى، والذي يعرض صورة ملفك الشخصي.

4. اضغط على مشاركة ما يدور في ذهنك ... وأدخل ملاحظة تصل إلى 60 حرفًا.

5. ضمن علامة التبويب Share with ، اختر مشاركة ملاحظتك مع متابعيك الذين يتابعونك أو أصدقائك المقربين.

6. اضغط على زر المشاركة المتاح في أعلى اليمين.

ستكون ملاحظتك مرئية للجميع في أعلى قائمة الدردشة لمدة 24 ساعة، في أي وقت ، يمكنك حذف ملاحظتك بالنقر عليها مرة واحدة ثم تحديد خيار حذف الملاحظة. عندما يرد شخص ما على ملاحظتك ، ستبدأ محادثة خاصة بينك وبين ذلك الشخص، وقد تم سابقًا اختبار الميزة فقط مع مستخدمين محددين ، ولكنها الآن في متناول الجميع.