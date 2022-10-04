شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل لن توفر Touch ID تحت الشاشة بهواتف أيفون 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هواتف أيفون 15 والطرازات الرئيسية الأخرى في السلسلة لن تحصل على "بصمة الإصبع" أسفل الشاشة على الرغم من أن شركة أبل قد اختبرته كما زعم Mark Gurman من Bloomberg في رسالته الإخبارية الأسبوعية.

وكما يدعي أنه قد يكون هناك احتمال أن تقوم أبل بنقل Touch ID إلى زر الطاقة في أجهزة iPhone ذات النهاية السفلية، مثل iPhone SE، وقال "على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت هناك مناقشات داخل أبل حول إعادة Touch ID إلى أجهزة iPhone المتطورة، حيث اختبرت الشركة Touch ID على الشاشة وفكرت في وضعها على زر الطاقة، وفي هذه المرحلة، أعتقد أن Face ID موجود لتبقى ولن يعود Touch ID إلى هواتف iPhone الرائدة - على الأقل في أي وقت في المستقبل المنظور".

ولا يزال يذكر أن الطرز ذات الأسعار المعقولة نسبيًا مثل iPhone SE قد تحصل على معرف اللمس مدمج في زر الطاقة لكنه لم "يسمع أي شيء عن وجودها بالفعل في طور الإعداد.

ويتماشى هذا مع ادعاءات محلل أبل Ming-Chi Kuo في وقت سابق من هذا العام، واستشهد بمسح وقال إن أبل قد لا تقدم تقنية استشعار بصمات الأصابع تحت الشاشة / Touch ID في عامي 2023 و 2024، "Face ID مع قناع على iPhone هو بالفعل حل رائع للقياسات الحيوية".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبل قد أزالت تدريجياً تقنية Touch ID المرغوبة لصالح Face ID من طرز iPhone، ويتوفر Touch ID فقط مع عدد قليل من الأجهزة، بما في ذلك iPhone SE وبعض طرز iPad مثل iPad mini 6 و iPad على مستوى الدخول.

وجعلت الشركة الشق الذي يضم تقنية Face ID أصغر على مر السنين، وتأتي الطرز الرئيسية الجديدة - iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max - بفتحة مثقبة على شكل حبة، وحتى أن أبل وجدت حالة استخدام مثيرة للاهتمام وقدمت Dynamic Island التي تتوسع حول الفتحة، هذا يخفيها تقريبًا ويجعل iPhone 14 Pro يبدو مختلفًا وأكثر برودة.