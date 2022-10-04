شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميزة "Crash Detection" بهواتف أيفون 14 تنجح فى إبلاغ الشرطة بوجود حادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل سلسلة iPhone 14 المزودة بميزة Crash Detection والتي من الناحية النظرية ، ستتصل بخدمات الطوارئ وتخطر جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك في حالة اكتشافها لحادث سير شديد، حيث إنها ميزة يأمل المرء حقًا ألا تستخدمها أبدًا ، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الميزة قد لا تعمل مثل كشفت أبل.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير جديد، اتصل هاتف iPhone 14 بالشرطة في الولايات المتحدة بعد أن اكتشف حادثًا أودى بحياة ستة أشخاص في الولايات المتحدة، ونقل تقرير صادر عن وكالة أسوشيتيد برس عن السلطات في لينكولن بولاية نبراسكا في الولايات المتحدة قولها إن جهاز أيفون قام تلقائيًا بتنبيه المستجيبين بعد اصطدام سيارة بشجرة مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الستة، وقالت الشرطة إن الحادث تم الإبلاغ عنه بواسطة iPhone الذي اكتشف التأثير واستدعى الشرطة تلقائيًا عندما لم يستجيب مالك الهاتف، ولا يزال سبب التحطم قيد التحقيق.

وفي حين أن الشرطة لم تقل صراحة أن iPhone 14 هو الذي اتصل بالمستجيبين، فإن التفسير يشير إلى أنه من المحتمل أن تكون ميزة اكتشاف الأعطال في iPhone 14 التي تم تشغيلها بعد وقت قصير من الحادث، وتلقت الميزة ردودًا متباينة من أولئك الذين حاولوا اختبار الميزة في ظل ظروف أكثر أمانًا.

وأشارت عدة تقارير إلى أن الميزة لا تعمل كما تم الإعلان عنها بواسطة أبل خلال حدث إطلاق "Far Out" الشهر الماضي، وأظهر مقطع فيديو من صحيفة وول ستريت جورنال أن سائق ديربي هدم مرارًا وتكرارًا صدم سيارتين مختلفتين، كان لديه طراز iPhone 14 لكن الهاتف لم يكتشف أيًا من التأثيرات.

وعلى العكس من ذلك، تقدم YouTuber TechRax أيضًا في تحطم سيارة لاختبار الميزة وأبلغت أن الميزة تعمل في وئام تام كما تدعي أبل، ووقال إن الحادث قام بتنشيط العد التنازلي لحالات الطوارئ SOS مما يشير إلى أن ميزة اكتشاف الأعطال تعمل على iPhone 14، ثم ألغى الفريق العد التنازلي قبل أن يتمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ.