شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيم كارداشيان توافق على دفع 1.26مليون دولار لتسوية دعوى ترويج العملة المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت كارداشيان بتسوية رسوم لجنة الأوراق المالية والبورصات التي فشلت في الكشف عن مدفوعات تلقتها مقابل الترويج لأصل تشفير على حسابها على انستجرام، حسبما أعلنت nbcnews.

ولقد أدت مغامرة كيم كارداشيان الخاطئة في مجال التشفير إلى جعلها في مأزق مع المنظمين الفيدراليين.

وقال جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان صحفي: "هذه الحالة تذكير بأنه عندما يدعم المشاهير أو المؤثرين فرص الاستثمار، بما في ذلك الأوراق المالية للأصول المشفرة، فإن هذا لا يعني أن هذه المنتجات الاستثمارية مناسبة لجميع المستثمرين".

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن كارداشيان، الذي يقال إن ثروتها 1.8 مليار دولار، وافق على دفع 1.26 مليون دولار لتسوية الرسوم على عرض ترويجي على حساب انستجرام لأصل تشفير "EthereumMax"، وهي عبارة عن منصة برمجية مفتوحة المصدر تعتمد على تقنية blockchain، والتي تمكّن المطورين من بناء و إصدار تطبيقات و عملات غير مركزية، وأضافت المنظمة أنها ستتعاون أيضًا مع تحقيق مستمر، ووافقت على عدم الترويج للأوراق المالية المشفرة لمدة ثلاث سنوات.

لقد شعرت كارداشيان بالفعل بالضغوط التنظيمية بسبب عرضها الترويجي EthereumMax، الذي نشرته على انستجرام في يونيو من العام الماضي، بدأت المنشور بسؤالها الملايين من المتابعين، "هل أنت في CRYPTO ؟؟؟ هذه ليست نصيحة مالية ولكن مشاركة ما أخبرني به أصدقائي فقط حول رمز EtherEum MAX ".

ورفع المستثمرون دعوى قضائية ضدها، ونجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق بول بيرس والملاكم الخارق فلويد مايويذر جونيور في وقت سابق من هذا العام بسبب عروضهم الترويجية لـ EthereumMax، متهمين إياها بتضخيم قيمة الأصل بشكل مصطنع.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن كارداشيان فشلت في الإبلاغ عن تلقيها مبلغ 250 ألف دولار لنشر منشور حول رموز EMAX، وهو أصل تشفير تقدمه إيثريوم ماكس، وأضافت الهيئة التنظيمية أن المنشور، الذي تضمن الهاشتاج "#ad، يتضمن رابطًا إلى موقع EthereumMax على الويب، والذي يوفر للمستخدمين إرشادات حول كيفية شراء الرموز المميزة.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن فشلها في الكشف عن المدفوعات كان انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وأضافت الوكالة أنها وافقت على دفع 260 ألف دولار، بما في ذلك المبلغ الذي حصلت عليه، بالإضافة إلى الفائدة، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون دولار.