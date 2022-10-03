شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زى النهارده".. أول اختبار ناجح لإطلاق صاروخ A4 الألمانى فى 3 أكتوبر 1942 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زى النهارده" في 3 أكتوبر 1942، أجرت ألمانيا أول تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ "باليستي"، وفقاً لموقع space.

وتم تسمية هذا الصاروخ رسميًا باسم Aggregat 4 (A4) ولكنه يُعرف باسم صاروخ V2، وتم تصميم V2 من قبل عالم الصواريخ الألماني الشهير Wernher von Braun، وقد ثبت أنه سلاح فتاك للغاية خلال الحرب العالمية الثانية.

وانطلق من جزيرة قبالة ساحل بحر البلطيق في ألمانيا تسمى Peenemünde ووصلت إلى ارتفاع 52.5 ميلاً أي 84.5 كيلومترًا قبل أن تهبط بأمان على الهدف 190 كم.

كان صاروخ V2 أول صاروخ يعمل بالوقود السائل على نطاق واسع في العالم، وتم تطويره بين عامي 1936 و 1942 في ألمانيا النازية، ويعتبر اختراقًا ثوريًا في تكنولوجيا الصواريخ، حيث يزيد استخدام الوقود السائل من قدرات الدفع ويجعله أول جسم اصطناعي يدخل الفضاء.

عندما تم إطلاقه لأول مرة في عام 1944،كان V2 هو الصاروخ الأكثر تقدمًا في عصره، وفقًا لمجلة Current Swedish Archaeology ومع ذلك، كان الغرض من إنتاجه مميتًا.