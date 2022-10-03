شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة محطات طاقة بريطانية "صديقة للبيئة" تدمر الغابات الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل تحقيق أجرته "BBC Panorama" إلى أن شركة محطة "Drax" لتوليد الطاقة التي تلقت مليارات الجنيهات من دعم الطاقة الخضراء من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة تقوم بقطع الغابات ذات الأهمية البيئية.

كشف التحقيق عن بعض صور الأقمار الصناعية واستخدمت ايضاً تصوير الطائرات بدون طيار لإثبات النتائج التي توصلت إليها، كما تتبع المراسل جو كراولي شاحنة من مطحنة دراكس للتحقق من أنها كانت تلتقط جذوعًا كاملة من منطقة غابة ثمينة.

وقالت عالمة البيئة ميشيل كونولي لبانوراما إن الشركة كانت تدمر الغابات التي استغرق تطويرها آلاف السنين، وإنه أمر مخز حقًا أن يمول دافعو الضرائب البريطانيون هذا التدمير بأموالهم، قطع الأشجار الطبيعية وتحويلها إلى كريات تُحرق من أجل الكهرباء، هذا جنون تمامًا".

محطة "Drax" لتوليد الطاقة في يوركشاير هي محطة فحم محولة، تنتج الآن 12٪ من الكهرباء المتجددة في المملكة المتحدة، وقد تلقت بالفعل 6 مليارات جنيه إسترليني من دعم الطاقة الخضراء.

تقول حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية إن الغابات ذات النمو القديم لها أهمية خاصة وأنه يجب على الشركات تأجيل قطع الأشجار، أما سياسة التوريد المسؤولة بـ Drax تقول: إنها "ستتجنب الضرر أو الاضطراب" في غابة النموالقديمة.

وقالت دراكس إنها لم تقطع الغابات بنفسها ،ولكن نقلت تراخيص قطع الأشجار إلى شركات أخرى، وإنها لم تستخدم سجلات الموقعين اللذين حددتهما بانوراما، وقالت إنهم أرسلوا إلى مصانع الأخشاب، لصنع منتجات خشبية، وأن دراكس استخدم فقط بقايا نشارة الخشب لحبيبات.

لكن المستندات الموجودة في قاعدة بيانات الغابات الكندية تظهر أن 11٪ فقط من جذوع الأشجار التي تم تسليمها إلى مصنعي Drax في العام الماضي تم تصنيفها على أنها أقل جودة، ولا يمكن استخدامها للمنتجات الخشبية.