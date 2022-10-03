شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تضم رواد فضاء احتياطيين لمركباتها استعدادا لمهمات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم الصين ما بين 12 إلى 14 رائد فضاء احتياطيا جديدا استعدادا لمهمات رحلات الفضاء المستقبلية، حسبما ذكرت وكالة "الفضاء المأهول" الصينية، أمس الأحد، ومن بين رواد الفضاء الاحتياطيين الجدد، الذين يمثلون الدفعة الرابعة من رواد الفضاء الصينيين، سيكون هناك ما بين سبعة إلى ثمانية طيارين للمركبات الفضائية، وخمسة إلى ستة سيكونون من مهندسى رحلات الفضاء واختصاصيى الحمولة، وفقًا لما ذكرته الوكالة، بحسب ما ذكر موقع إذاعة الصين.

وسيتم ضم طيارى المركبات الفضائية من بين الطيارين الذين يعملون حاليا فى خدمة القوات المسلحة، بحسب الوكالة التى قالت أيضًا، إنه سيتم اختيار مهندسى رحلات الفضاء من بين أولئك الذين يعملون فى مجال البحث العلمى والأعمال الهندسية فى هندسة الفضاء الجوى والمجالات ذات الصلة، فى حين سيُختار اختصاصيو الحمولة من الباحثين الذين يركزون على علوم الفضاء وتطبيقاته.

وبصفتها القائم على تنظيم عملية ضم الرواد الجدد، ستختار الوكالة، لأول مرة، اختصاصيى الحمولة من منطقتى هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين، وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من ضم رواد الفضاء الجدد فى غضون عام ونصف العام.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن رائدا فضاء صينيان، نجحا، يوم 17 سبتمبر الماضى، فى إجراء رحلة سير فى الفضاء الكونى خارج المحطة الفضائية الجديدة التى من المقرر أن يكتمل بناؤها فى وقت لاحق من العام الجارى حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

ونقلت وكالة "شينخوا" المحلية عن وكالة الفضاء المأهول الصينية، قولها إن "رائد الفضاء تساى شيوى تشه، وزميله تشن دونغ نجحا فى الخروج من الوحدة المعملية لمحطة الفضاء ونتيان، ليجريا أنشطة خارج المركبة، منها السير فى الفضاء".

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يجرى فيها رواد فضاء بعثة "شنتشو 14" أنشطة خارج المركبة، وبمساعدة الذراع الميكانيكية الصغيرة، سيجرى الرائدان سلسلة مهام خارج المركبة، بما فى ذلك تركيب مقابض مساعدة، كما سيتحققان من القدرة على الإنقاذ خارج المركبة، بحسب المصدر نفسه.