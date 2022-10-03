شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. حظر الإعلانات على جوجل كروم سيؤدى إلى مشكلة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جوجل Chrome إلى حد كبير متصفح الإنترنت الأكثر شيوعًا، وتتمثل إحدى الميزات الجيدة حول Chrome - والمتصفحات الأخرى أيضًا - في أنه يوفر عددًا كبيرًا من الإضافات للاستفادة منه بشكل أكبر، كذلك فهناك امتدادات للإنتاجية وملاحظات وتقويمات من بين أشياء أخرى.



ما هو مانيفست V3؟ لكن خلف الكواليس، تعمل هذه الإضافات على منصة ملحقات جوجل Chrome والتي تسمى Manifest، إلا أن جوجل أعلنت مؤخرًا أنها ستطرح Manifest V3 قريبًا وقد لا تكون هذه أخبارًا جيدة لأولئك الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات.ما هو مانيفست V3؟ في منشور بالمدونة ، قالت جوجل إن Chrome سيتخذ نهجًا تدريجيًا وتجريبيًا لإيقاف تشغيل Manifest V2 لضمان تجربة مستخدم نهائية سلسة أثناء عملية التخلص التدريجي، وقالت الشركة: "نود التأكد من حصول المطورين على المعلومات التي يحتاجون إليها ، مع توفير متسع من الوقت للانتقال إلى إصدار البيان الجديد وطرح التغييرات على المستخدمين".

ما هو الجدول الزمني لـ Manifest V3؟ أوضحت جوجل أنه بدءًا من يناير في Chrome 112، قد يجري Chrome تجارب لإيقاف دعم ملحقات Manifest V2 في قنوات Canary و Dev و Beta، وعلاوة على ذلك، بدءًا من شهر يونيو في Chrome 115 ، قد يجري Chrome تجارب لإيقاف دعم ملحقات Manifest V2 في جميع القنوات، بما في ذلك القناة الثابتة.

وفي يونيو 2023 ، لن يسمح سوق Chrome الإلكتروني بنشر عناصر Manifest V2 - مما يعني أن الإضافات القديمة ستتوقف عن العمل. اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2024 ، إذا لم ينتقل مطورو الإضافات إلى Manifest V3 ، فستتم إزالة جميع الإضافات الأقدم من سوق Chrome الإلكتروني.

لماذا هذه مشكلة لحظر الإعلانات؟ وفقًا لتقرير صادر عن Ars Technica ، ستصبح أدوات منع الإعلانات عديمة الفائدة بمجرد طرح هذا الإصدار، ويقول التقرير أن الكثير من أدوات منع الإعلانات ينتهي بها الأمر بالاعتماد على واجهة برمجة تطبيقات تسمى webRequest ، والموجودة في Chrome.

ومع Manifest V3 ، لن يكون للمطورين أي خيار سوى استخدام واجهة برمجة تطبيقات تسمى "expartativeNetRequest"، والتي وفقًا للتقرير "ستجبرهم على استخدام قائمة حظر لعناوين URL محددة"، وبشكل أساسي، ستنشئ جوجل قائمة بعناوين URL المحظورة وتقتصر هذه القائمة على 30000 إدخال فقط. تأتي أدوات حظر الإعلانات للعمل بفعالية مع قائمة تضم أكثر من 300000 إدخال. تحارب العديد من مجموعات الخصوصية ضد انتقال جوجل إلى Manifest V3.

وقالت Electronic Frontier Foundation، وهي مجموعة مناصرة للخصوصية، في منشور مدونة بتاريخ ديسمبر 2021 ، إن "Manifest V3 هو مثال آخر على تضارب المصالح المتأصل الذي يأتي من سيطرة جوجل على كل من متصفح الويب المهيمن وواحدة من أكبر شبكات الإعلان على الإنترنت. "

تعتقد مجموعة الخصوصية أن الانتقال إلى Manifest V3 سيحد من إمكانات ملحقات الويب - "خاصة تلك المصممة للمراقبة والتعديل والحساب جنبًا إلى جنب مع المحادثة التي يجريها متصفحك مع مواقع الويب التي تزورها."