شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة الفضاء الهندية تفقد الارتباط بمهمة المريخ المدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفد الوقود من مركبة "Mars Orbiter" الهندية واستنفدت بطاريتها الحد الآمن، مما أثار التكهنات بأن أول مهمة بين الكواكب في البلاد "Mangalyaan '' قد تكون قد أكملت أخيرًا أدوارها الطويلة، وفقاً لموقع gadgets360.

وكشفت مصادر فى منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ISRO" لوكالة PTI : "فى الوقت الحالى، لم يتبق وقود، وبطارية القمر الصناعي نفدت".

وقال المسئولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، "لكن في الآونة الأخيرة، كان هناك كسوف متتالي، بما في ذلك خسوف استمر سبع ساعات ونصف الساعة"، مشيرين إلى أنه تم استهلاك كل الوقود الدافع الموجود على متن القمر الصناعي القديم.

وأضاف مسئول آخر: "نظرًا لأن بطارية القمر الصناعي مصممة للتعامل مع مدة الكسوف التي تبلغ حوالي ساعة و40 دقيقة فقط، فإن الكسوف الأطول سيؤدي إلى استنزاف البطارية إلى ما بعد الحد الآمن".

أشار مسئولو ISRO إلى أن مركبة المريخ المدارية عملت لمدة ثماني سنوات تقريبًا، بعد فترة طويلة من عمر مهمتها المصممة لمدة ستة أشهر.

وقالوا "لقد قامت بعملها وحققت نتائج علمية مهمة"، حيث كانت أهداف البعثة تكنولوجية في المقام الأول وتضمنت تصميم وإنجاز وإطلاق مركبة فضائية على كوكب المريخ قادرة على العمل باستقلالية كافية خلال مرحلة الرحلة.

وأشار مسئولو ISRO إلى أن "MOM" لها العديد من الإنجازات مثل الفعالية من حيث التكلفة، وفترة الإنجاز القصيرة، والميزانية الاقتصادية، وتصغير خمس حمولات علمية غير متجانسة.