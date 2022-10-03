شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. تسلا تسلم سيارات بأقل من التوقعات فى الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تسلا أن شحنات السيارات الكهربائية في الربع الثالث كانت أقل من المتوقع، مشيرة إلى تحديات لوجستية، حيث سلمت الشركة 343 ألف سيارة، في حين توقع محللون تسليم 359 ألف في المتوسط، وفقاً لرفينيتيف، وقبل عام، سلمت الشركة 241.300 مركبة وفقا لما نقلتهCNBC.

وكانت عمليات التسليم الأخيرة أقل بكثير من إنتاج Tesla البالغ 365 ألف سيارة، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة لشركة صناعة السيارات التي شهدت عمليات تسليم أعلى أو مماثلة للإنتاج في العديد من الأرباع المالية الأخيرة.

وعمدت شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم إلى تحديث خطوط الإنتاج في شنغهاي بعد عودة ظهور حالات كوفيد-19 مما أجبر المصنع على تعليق عمليات الإنتاج وأدى إلى التراجع الأول في عمليات التسليم بعد تشغيل قياسي استمر لما يقرب من عامين.

ومع ذلك، فإن التحديث المقرر إلى جانب الاضطرابات في مصانع موردي الشركة، أضرت بمعظم الإنتاج في يوليو .

وقالت Tesla إنها سلمت سيارات من طراز موديل 3 وسيارات من طراز موديل Y بلغ عددها 325 ألف مركبة، بالإضافة إلى 18 ألف سيارة من طراز موديل S وموديل X للعملاء خلال الربع.