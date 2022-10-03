شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف البالغين البريطانيين يعتقدون أنهم لن يقعوا ضحية للاحتيال على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن أكثر من نصف البالغين يعتقدون أنهم لن يقعوا ضحية لعملية احتيال أبدًا - على الرغم من معرفة 43% بشخص قام بذلك، بحسب موقع express البريطاني.

ووجدت الدراسة التى أجريت على 2000 بريطاني أن 52% واثقون من أنهم لن يتم اختراقهم أبدًا من خلال رسالة نصية أو بريد إلكتروني احتيالي - لأنهم لا يعيدون استخدام نفس كلمة المرور على مواقع متعددة (29 %)، ويحافظون على خصوصية حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ( 22%).

لكن ما يقرب من ثلث المستطلعين (31 بالمائة) وقعوا ضحية للاحتيال بأنفسهم ، بينما يعرف 43% شخصًا آخر قام بذلك، وترك هذا الضحايا يشعرون بالضيق (41٪) والغضب (34٪) والانزعاج (34٪)، وقال ليام راوثورن ، رئيس قسم الاحتيال في Virgin Media O2 ، التي كلفت بإجراء الدراسة: "إنه لأمر مقلق أن يعتقد الكثير من الناس أن ذلك لن يحدث لهم أبدًا ولا يأخذون أمنهم على محمل الجد كما ينبغي.

وقال "باستخدام المعلومات الشخصية لضحاياهم ، سيحاول المحتالون إفراغ الحسابات المصرفية، وتراكم آلاف الجنيهات من الديون، وإبرام عقود للهاتف المحمول - قبل الاختفاء وترك أثر الدمار في أعقابهم، و"مع تزايد الاحتيال واستخدام المحتالين بشكل متزايد الحيل المعقدة للاحتيال على الضحايا، يمكن لأي شخص أن يصبح ضحية - لذلك من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعرف الناس كيف يظلون آمنين."

ووجدت الدراسة أيضًا أن 52 بالمائة من الأشخاص قد ردوا على مكالمة هاتفية من رقم غير معروف ، و 35 بالمائة قاموا بالنقر فوق ارتباط في بريد إلكتروني دون التعرف عليه، وقام واحد من كل ثلاثة (34 بالمائة) بالنقر فوق ارتباط عبر رسالة نصية دون التعرف على رقم الهاتف أو الرابط.

ونتيجة لذلك، حصل ربعهم على أموال مأخوذة من حساباتهم المصرفية، بينما تلقى 35% الكثير من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية، وتم استدعاء 33% مرارًا وتكرارًا، وفي الشهر العادى، يتلقى البالغون ستة رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها مشتبه بها وخمس رسائل نصية وخمس مكالمات هاتفية.

لكن 81% يشعرون بالثقة في قدرتهم على اكتشاف الرسائل الاحتيالية، ويجادلون بأنهم لا يردون على رسائل البريد الإلكتروني المراوغة (47%)، ويغيرون كلمات المرور بانتظام (32%)، ولا يتركون الحسابات مسجلة الدخول (37%).

ويعتقد ثلاثة من كل عشرة أن كونك خبيرًا في التكنولوجيا يساعد على حمايتهم من الاحتيال - ومع ذلك، أقر 22٪ ممن شملهم الاستطلاع ، عبر OnePoll، أنهم يستخدمون كلمات مرور بسيطة يسهل تذكرها، بل إن 23٪ يكتبون كلمات المرور الخاصة بهم.

وقال أكثر من واحد من كل خمسة (22%) أيضًا إنه من الملائم للآخرين الوصول إلى حساباتهم، ومشاركة تفاصيل تسجيل الدخول لأجهزة الكمبيوتر المحمول (17%)، ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية (17%)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت (15%).

وأضاف Liam Rawsthorne، من Virgin Media O2: "نحن ملتزمون بمكافحة المحتالين، ونساعد العملاء على تجنب عمليات الاحتيال من خلال النصائح والحيل."