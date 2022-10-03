أفضل برامج مونتاج مجانية بدون علامة مائية ويندوز 11

وجود برامج مونتاج متنوعة صار أمرًا ضروريًا مع تطور المحتوى وتنوعه، واستعمال برامج مونتاج مجانية أمر ضروري أيضًا، ليس عند كل صانعي المحتوى القدرة على استعمال تطبيقات احنرافية مدفوعة، والكثير من التطبيقات المجانية تحمل علامة مائية تضايق صانعي المحتوى، انت لا تريد ان ترفع فيديو معين وعليه علامة مائية تخبئ من المحتوى أي شيء حتى وان كانت غير واضحة او غير ظاهرة بشكل كبير، قدرات تصوير المحتوى الآن متنوعة عن ذي قبل فيمكنك الاستعانة بكاميرا DSLR او الاستعانة بكاميرا هاتفك مثلًا، لكن مهما كانت جودة الفيديو الذي ستخرج به ستحتاج في يوم من الأيام الى تعديل الفيديوهات واضافة لمسات جمالية ومونتاج ممتاز عليها، لذلك هذا المقال عن برامج مونتاج مجانية بدون علامة مائية مناسبة لك

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برنامج Blender

برنامج Blender هو أفضل برنامج مونتاج مجاني يمكنك استعماله، متوافق مع أنظمة تشغيل ويندوز وماك ولينكس بالكامل، البرنامج قد يكون صعبًا ومعقدًا بعض الشيء في البداية هو ليس برنامجًا للمبتدأين بل هو برنامج لمحترفي المونتاج، ومحترفي التعامل مع الفيديوهات، بمجرد استعمالك لـBlender ستعرف بأنه هو البرنامج المنشود والذي سيساعدك في انشاء كل ما تريد بسهولة بدون مشاكل، يمكن لـBlender التعامل مع أي فيديو بسهولة، يمكنك التعامل مع جدول الفيديو الزمني وربط مقاطع الفيديو ببعضها البعض والتحكم في سرعة الفيديوهات وكل الادوات الممكنة، Blender واحد من برامج مونتاج مجانية كثيرة وهو برنامج ممتاز لهذا الأمر.

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برنامج DaVinci Resolve

برنامج دافينشي ما يميزه كنقطة اولى هو انه من أكثر التطبيقات المدعومة على سائر الأجهزة، يتوافق مع ماك او ويندوز او لينكس، يمكن استخدامه على أي جهاز تقريبًا، الكثير من الناس يعتبرون دافنشي نسخة من Premiere ولكنه النسخة المجانية منه، يمكنك التعديل على أي شيء، يمكنك مثلًا التعديل على فيديو بدقة 8K بسهولة، وإضافة تأثيرات احترافية والتعديل على درجات الألوان المختلفة من زيادة للتشبع او تقليلها وتغيير السطوع وكل النقاط الخاصة بها، هناك امكانية إضافة المسارات الموسيقية المختلفة، هناك امكانية تعزيز حتى المؤثرات الصوتية بشكل كبير والتعرف التلقائي على وجوه الأشخاص لكي تحرر درجات العيون والبشرة، برنامج DaVinci Resolve هو برنامج مجاني ممتاز، واحد من برامج مونتاج مجانية لا يمكن التخلي عنها.

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برنامج Lightworks

برنامج Lightworks هو برنامج خاص بشركة أدوبي يمتلك قدرات مونتاج قوية جدًا، هو برنامج المونتاج المجاني الخاص بأدوبي ويحمل مميزات متنوعة تساعد المبتدئين بشكل كبير، التطبيق يساعدك على تعلم ما تقوم به، يساعدك على تعلم طرق التعديل المختلفة وكيف تخرج بأفضل فيديو ممكن، لا يمكن للبرنامج اخراج صيغ متنوعة للأسف هو محدود بعض الشيء في الخرج الناتج منه، لكنه لا يزال برنامج احترافي يمكنك استعماله، سهل على بعض المستخدمين صعب على بعضهم، متاح على جميل الأنظمة من Linux وWindows وMac، ما يعيب اصداره المجاني أيضًا انه لا يخرج بأكثر من 720p للفيديو ستحتاج الى شرائه لتستطيع استعمال جودات أعلى.

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برنامج VSDC

VSDC واحد من برامج مونتاج مجانية للكمبيوتر نرشحها بسهولة، هو يحمل باقة كاملة من أدوات التعديل والتنسيق المختلفة مع إضافة المؤثرات المختلفة التي يمكنها تحسين جودة الفيديو وإضافة الخطوط والكتابة على الفيديو، يمكنه اخراج الفيديو بأي صيغة وبأي شكل ممكن، التطبيق يحمل باقات مختلفة ومجموعة من الفلاتر المختلفة والتعديل على درجات الألوان وتصحيح الألوان والتلاعب بعدها مع إمكانية إضافة تأثيرات مخصصة على أجزاء محددة من الفيديو، ويفيدك بشكل أكبر في حالة استعمالك كاميرا GoPro او طائرات بدون طيار Drone مع اهتزازات الكاميرا المختلفة، ستعمل على جميع تنسيقات الفيديو بدون مشاكل.

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برنامج Hitfilm Express

برنامج مجاني يساعدك على العمل على ملفات فيديو بتنسيقات كبيرة ومختلفة، لديك فيه أكثر من 180 مؤثر بصري مختلف والعديد من التأثيرات ثنائية وثلاثية الأبعاد، مع القدرة على اخراج فيديوهات بدقة عالية وتنسيق عالي مثل الـH.264، يساعدك هذا التطبيق على انشاء مقاطع فيديو احترافية في لحظات معدودة، من عيوبه التي تضايقك انه يحتاج الى ويندوز فقط وانه يحتاج الى عتاد قوي جدًا لتستطيع استعماله بكامل قوته، أمر طبيعي فهو بإمكانه العمل على مقاطع فيديو 4K بسهولة وفيديوهات 360، طبيعي ان يطلب عتادًا قويًا.

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برنامج Shotcut

ان كنت تبحث عن برنامج احترافي مميز وفي مستوى احترافية تطبيقات Adobe فهذا التطبيق من التطبيقات المثالية، هناك أطنان من التأثيرات التي يعطيك اياها التطبيق، أطنان من الفلاتر وأطنان من الإعدادات لتغيير مظهر مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل كامل، وهو في نفس الوقت سهل الاستعمال، تطبيق في احترافية برامج Adobe لكنه ليس بالصعوبة الخاصة بهم.

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برنامج Openshot

برنامج مفتوح المصدر كما يوحي اسمه، برنامج مونتاج متاح على كل أنظمة التشغيل ومجاني، واجهته سهلة وخفيفة وسريعة جدًا، التعديل والتحرير سريع جدًا وسهل، يمكنك اضافة أكثر من طبقة على مقطع الفيديو واضافة انتقالات ومؤثرات مختلفة ومرشحات مختلفة، برنامج سهل وممتاز لتستعمله.

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برنامج MovieMaker Online

برنامج مجاني على الإنترنت، قائم على الويب يتيح لك التعديل من خلال المتصفح نفسه، وهو أمر جديد لكنه يحمل بعض المزايا والعيوب، المزايا انه يتيح لك كل الادوات مجانًا بدون الحاجة لشراء أي شيء مع حرية الاستعمال والاستخدام لكن مع مشكلة بأنه كونه تطبيق ويب فهذا يعني انك ستواجه بعض المشاكل والتباطؤات اثناء الاستعمال، كل ذلك يعتمد على سرعة الانترنت الخاصة بك فان كانت السرعة بطيئة بعض الشيء ستعاني مع استعمال التطبيق، كما انك ستحتاج ان تستعمل التطبيق لفترة طويلة حتى تعتاد على كل شيء يخص التطبيق خاصة الواجهة، ولكن اكثر ما يعيبه هو وجود الإعلانات الكثيرة، اعني هي تجربة سيئة جدًا وجود الإعلانات رغم امكانية استعمال التطبيق بسهولة.

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برنامج Clipchamp

هذا البرنامج تجده على ويندوز 11 وويندوز 10 وهو برنامج ويب أيضًا وغني عن التعريف وسهل الاستعمال بشكل كبير، هو يساعد على تقديم مقاطع فيديو احترافية ومتنوعة وبسيطة او معقدة كما تحب، هناك الكثير من الادوات والإضافات الخاصة بتعديل الفيديوهات، كما يعطيك أكثر من صيغة مختلفة واكثر من تنسيق للفيديو الخارج فهو تطبيق ممتاز جدًا.

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