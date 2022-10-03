شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء جونو تصل لأقرب موضع من القمر الجليدي يوروبا للمشتري منذ 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا الاقتراب من القمر الجليدي يوروبا للمشتري منذ أكثر من 20 عامًا، وفقاً لصحيفة "مترو".

انزلق جونو على مسافة 222 ميلاً من أوروبا ، ويعتقد أن هناك محيطًا يتدفق تحت قشرته المتجمدة السميكة ، مما يزيد من احتمال وجود حياة تحت الماء.

ويأمل العلماء في أن يحالفهم الحظ ويلاحظوا إطلاق أعمدة المياه المحتملة من سطح أوروبا ، بمجرد معالجة البيانات.

قال سكوت بولتون، كبير العلماء في جونو، من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو، في بيان: "يجب أن نكون في المكان المناسب في الوقت المناسب تمامًا، ولكن إذا كنا محظوظين جدًا، فهذا أمر مؤكد".

بقدر ما ستكون بيانات جونو مثيرة، لم يكن للمركبة الفضائية سوى نافذة مدتها ساعتان لجمعها ، وتتسابق عبر القمر بسرعة نسبية تبلغ حوالي 14.7 ميلًا في الثانية (23.6 كيلومترًا في الثانية.

قال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: "إنه وقت مبكر جدًا من العملية، ولكن بكل المؤشرات كان تحليق جونو على يوروبا نجاحًا كبيرًا، هذه الصورة الأولى هي مجرد لمحة عن العلم الجديد الرائع الذي سيأتي من مجموعة جونو الكاملة من الأدوات وأجهزة الاستشعار التي حصلت على البيانات أثناء قيامنا بالقشط فوق القشرة الجليدية للقمر".

ستساعد الملاحظات الأخيرة ناسا في التخطيط لمهمة أوروبا كليبر، المقرر إطلاقها في عام 2024، وتخطط وكالة الفضاء الأوروبية أيضًا لإجراء لقاءات وثيقة مع Jupiter Icy Moons Explorer، أو Juice، التي ستنطلق العام المقبل.