شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية إنشاء ومشاركة الصور المقطوعة على iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نظام التشغيل iOS 16 ، قدمت أبل العديد من الميزات المثيرة للاهتمام والمفيدة، ولعل إحدى هذه الميزات هي البحث المرئي "Visual Look up"، حيث أن الميزة مشابهة لميزة Live Text المتوفرة على أجهزة أبل.

ويتيح البحث المرئي للمستخدمين النقر مع الاستمرار على موضوع الصورة لرفعها من الخلفية ووضعها في تطبيقات مثل الرسائل، وباستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين بسهولة فصل الموضوع عن الخلفية ولصقه في الرسائل واستخدامه كملصق.

تجعل هذه الميزة المحادثات أكثر متعة وسيحبها الكثيرون أثناء الدردشات الجماعية الطويلة، وإذا كنت ترغب أيضًا في تجربة هذه الميزة الرائعة الجديدة من أبل، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

1. افتح تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك.

2. ابحث الآن عن صورة من معرض هاتفك بها موضوع ترغب في قصه، يمكن أن يكون حيوانًا أليفًا أو شخصًا أو أي شيء آخر.

3. الآن عليك فقط الضغط لفترة طويلة على الموضوع المطلوب حتى تشعر بالاهتزاز اللمسي. ستلاحظ الآن ظهور حد أبيض حول الموضوع الذي اخترته.

4. بعد ذلك، ما عليك سوى النقر عليه لنسخ الموضوع ثم مشاركته.