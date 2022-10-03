شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات ناسا الأخيرة فى محاولة إطلاق صاروخ القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ناسا، عن أنها ستحاول إطلاق صاروخ القمر العملاق في نوفمبر، دون الالتزام بموعد محدد لمهمة Artemis 1 التي تأخرت كثيرًا، وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، التي اضطرت إلى تأجيل محاولتها الأخيرة للإقلاع بسبب الإعصار الهائل الذي ضرب فلوريدا هذا الأسبوع، أنها تجهز نافذة الإطلاق التالية في الفترة ما بين 12 نوفمبر و27 نوفمبر.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، قالت ناسا في تدوينة على مدونة، "خلال الأيام المقبلة، سيقوم الفريق بتقييم الظروف والعمل الضروري وتحديد موعد محدد لمحاولة الإطلاق التالية ".

وكان المسؤولون قد رفضوا حتى الآن إغلاق الباب بالكامل في محاولة سابقة في أكتوبر، وكان لابد من إعادة صاروخ SLS، وهو أقوى صاروخ صممته ناسا على الإطلاق، إلى حظيرة التخزين الخاصة به في مركز كينيدي للفضاء من أجل حمايته من اقتراب إعصار إيان.



وقالت ناسا إن العاصفة دمرت أجزاء من فلوريدا لكن الصاروخ نفسه لم يصب بأضرار.

ستتيح جهود التخطيط لإطلاق نوفمبر الوقت للموظفين في كينيدي لتلبية احتياجات أسرهم ومنازلهم بعد العاصفة، وفي الفترة التي تسبق محاولة المهمة التالية.

وسيستغرق رفع الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 متراً (320 قدماً) ونقله إلى منصة الإطلاق، قبل تكوينه للإقلاع، أيامًا أيضًا.

أجريت ناسا بالفعل بمحاولتين لإطلاق مهمة Artemis 1 غير المأهولة، في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، ولكن تم إلغاء كلتا المحاولتين في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل فنية.