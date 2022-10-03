شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق خدمة بث الألعاب Stadia بعد ثلاث سنوات فقط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل، عن أنها ستغلق خدمة الألعاب السحابية Stadia في أوائل العام المقبل، حيث سمحت للمستخدمين ببث ألعاب الفيديو على التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي دون الحاجة إلى امتلاك وحدة ألعاب، لكن جوجل قالت إنها فشلت في كسب "الجذب" مع المستخدمين واتخذت الآن قرارًا بإغلاقها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت الشركة، "سنرد جميع مشتريات أجهزة Stadia التي تم إجراؤها من خلال Google Store، وجميع مشتريات محتوى الألعاب والإضافات التي تم إجراؤها من خلال متجر Stadia".

وأضافت الشركة، "سيستمر اللاعبون في الوصول إلى مكتبة ألعابهم واللعب حتى 18 يناير 2023 حتى يتمكنوا من إكمال جلسات اللعب، ونتوقع استكمال غالبية عمليات رد الأموال بحلول منتصف يناير 2023."

كانت خدمات ألعاب الفيديو القائمة على البث مجالًا ذا اهتمام متزايد لشركات الألعاب في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت مايكروسوفت بشكل خاص بكثافة في التكنولوجيا من خلال خدمة Xbox Cloud Gaming، ومع ذلك، فإن الشكل لم يتبناه بالكامل من جانب الجمهور.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت Netflix عن خططها في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنشاء استوديو ألعاب فيديو خاص بها، في محاولة لترسيخ نفسها في صناعة الألعاب ومعالجة الانخفاض الكبير في أعداد المشتركين.

اشترت Netflix سابقًا شركات ألعاب صغيرة ، مثل Night School Studio و Boss Fight Entertainment، لكنها الآن تمضي إلى أبعد من ذلك وتقوم بإنشاء استوديو خاص بها من الصفر، فأعلنت الشركة، عن "رؤية لبناء استوديو ألعاب على مستوى عالمي" في إحدى المدونات.